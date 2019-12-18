حصاد أخبار ليبيا في في 18 ديسمبر/كانون الأول: مصر تطلب من الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالاتفاق بين أنقرة وطرابلس، واليونان تطلب من الاتحاد الأوروبي سحب



ليبيا- 18 ديسمبر/كانون الأول. طالبت مصر الأمم المتحدة بعدم الاعتراف باتفاقية تركيا وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، والتي تؤثر على مصالح دول ثالثة، وكذلك تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 مارس/ آذار 2011 بشأن إمدادات الأسلحة إلى ليبيا، وفي الوقت نفسه أرسلت اليونان دعوى إلى الاتحاد الأوروبي مطالبة بسحب الاعتراف من حكومة السراج.



مصر تعلن أن الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا



أعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس أن اتفاق التعاون العسكري الموقع بين تركيا ومقاتلي ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي على تزويد المسلحين بالأسلحة ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 مارس/آذار 2011، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن بعض الدول تتدخل في الشؤون الداخلية الليبية من أجل تأخير التسوية السياسية في ذلك البلد.

كما طالبت مصر الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالاتفاقية المتعلقة بالحدود البحرية الموقعة من تركيا وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، وفقا لتقارير قناة 218.

الاتحاد الأوروبي ينظر في مطلب اليونان بالاعتراف بإرهابيي حكومة الوفاق الليبية كغير شرعيين

ناشدت اليونان الاتحاد الأوروبي باعتبار ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي والاتفاقية الإرهابية مع تركيا.

وأفادت وكالة "إيوان ليبيا" نقلا عن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أن أثينا طالبت الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق كغير شرعيين، وإدانة الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا حول الحدود البحرية، وأرسل الجانب اليوناني احتجاج إلى الاتحاد الأوروبي.

وفد تركي يصل إلى موسكو قريبا لمناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن السلطات التركية سترسل وفدا إلى روسيا لمناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا.

وأضاف أردوغان أنه تم التوصل إلى هذا القرار خلال المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وتابع أردوغان "سيصل قريبا إلى موسكو نائب وزير الخارجية ونائب وزير الدفاع وممثلون عن المخابرات والأمن القومي لمناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا".

إيطاليا تخشى الغزو العسكري التركي لليبيا

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال زيارته إلى ليبيا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج بتجميد الاتفاقية مع تركيا.

ويجري الحديث هنا عن الاتفاقية التركية الليبية، التي تنطوي على إعادة توزيع الحدود البحرية والتعاون العسكري على حساب اليونان.

وفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، نقلا عن مصادرها، فإن روما تخشى من غزو تركي عسكري لليبيا، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر في البلاد بشكل كبير.

وأكد دي مايو أن الجيش التركي يجب ألا يتدخل في الشؤون الليبية، مضيفا إن احتمالات الغزو التركي تمثل مشكلة مشتركة لإيطاليا وفرنسا وألمانيا، على الرغم من أن كل هذه الدول لديها مواقف مختلفة بشأن قضية حل الأزمة الليبية