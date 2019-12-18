США вербуют радикалов для курдских группировок из пленных лагеря «Аль-Хол»

Москва, 18 декабря. Ситуация в лагере беженцев «Аль-Хол» на оккупированной США территории Сирии остается критической, что способствует радикализации его обитателей, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Глава Генштаба ВС РФ сообщил, что на данный момент в лагере находятся 70 тысяч человек, половина из них ― дети. Перенаселенность лагеря и нехватка медикаментов привела к критической санитарно-эпидемиологической обстановке. Кроме того, молодое поколение лишено образования и с самого детства впитывает радикальные идеи.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец напомнил, что «Аль-Хол» ― не единственный лагерь на территории Сирии, где наблюдается кризисная ситуация. Москва неоднократно обращалась к американцам с требованием разблокировать лагерь и отпустить мирных жителей. Россия готова оказывать гуманитарную и медицинскую помощь населению, которое находилось в лагерях, подчеркнул эксперт.

«Американцы подогревают там антиасадовские настроения, лагеря становятся сосредоточением антиправительственной идеологии. Это хорошо вписывается в американскую тактику — они хотят натравить беженцев на действующую власть в Сирии», ― отметил Баранец в комментарии Nation News.

Для того, чтобы решить проблему с лагерем «Аль-Хол», достаточно открыть ограждения и выпустить пленных беженцев. Однако американские военные попросту блокируют решение этого вопроса и намеренно ухудшают ситуацию при содействии вооруженных формирований курдов.

«В рядах этих беженцев проводится активнейшая вербовка бойцов для курдских подразделений. И люди для того чтобы не умереть с голода и прокормиться, берут в руки автомат и идут воевать против сирийской армии», — подытожил Баранец.

Американские военные находятся в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. США оккупировали часть сирийской территории и используют курдских боевиков для выкачивания нефти Сирии. Федеральное агентство новостей представило вторую часть из серии материалов, в которой обличила связи американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы.

При этом США ведут войну не только в Сирии, но и в информационном пространстве. Вашингтон организовал в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков, об этом говорится в четвертой части расследования ФАН. В первой части речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты», автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Россия оказывает Дамаску необходимую помощь в восстановлении инфраструктуры. В третьей части из цикла материалов ФАН сообщается, что освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов.

1 Организация запрещена на территории РФ.