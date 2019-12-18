Женщины в России продолжат жить за счет мужчин после их смерти

Москва, 18 декабря. Женщинам в большинстве российских регионов не хватает собственных отчислений в Пенсионный фонд для последующей выплаты пенсий. Чтобы решить эту проблему, власти собираются использовать пенсионные отчисления мужчин. К такому выводу пришла компания FinExpertiza, проведя собственное исследование.

Дефицит у женщин возникает из-за разницы между объемами отчисления и использования пенсионных средств. Это связано с тем, что женщины выходят на пенсию раньше мужчин и живут в среднем дольше. Таким образом, мужчины продолжат содержать женщин после смерти – недоиспользованные пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.

В среднем российская женщина получает пенсию на протяжении 22,6 лет, а объем выплат ей составит около 3,83 миллиона рублей. Это на 175 тысяч рублей больше средних отчислений в пенсионный фонд. А в некоторых регионах, в частности, в Ингушетии, женщины получают сумму в два раза превышающую их пенсионные отчисления. Жительницы Москвы, с другой стороны, получают лишь около 65% своих отчислений в пенсионный фонд.

Стоит отметить, что мужчины после выхода на пенсию проживают еще 7,5 лет, то есть в среднем втрое меньше, чем женщины.

Ранее ФАН приводил заявление Пенсионного фонда России (ПФР), который рассказал, что программа материнского капитала предусматривает денежную компенсацию неиспользованной суммы.

В фонде отметили, что материнский капитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. На данном этапе сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей. В том случае, если родители не потратили ее, им могут компенсировать всю сумму. Если же какая-то часть средств была, к примеру, получена в виде ежемесячных пособий, то возмещается остаток по счету.