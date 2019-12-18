Россия даст отпор «сетевой» агрессии США и Запада

России необходимо создать все условия для противостояния сетевой агрессии Запада. Для этого нужно срочно заняться разработкой идеологем и созданием сетевых лабораторий. Об этом заявил член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, выступая на шестой международной научно-практической конференции «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире», проходящей в Махачкале, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«США уже давно и очень эффективно развивают технологии так называемых «сетевых войн». Эта технология была разработана в Пентагоне еще в 80-х годах XX века. В 90-х она была поставлена на службу американским военным интересам, — напомнил докладчик. — На американских авианосцах и военных базах работают американские военнослужащие — в форме, с шевронами и нашивками, которые занимаются, в том числе, российским сегментом Интернета. И совершенно неудивительно, что многие деструктивные группы, о которых на сегодня так красочно и живописно было рассказано, создаются с американских авианосцев и военных баз».

По словам Коровина, владеющие русским языком американские военные с большим энтузиазмом и активностью переписываются с нашими пользователями соцсетей. Они жестко аргументируют свою позицию, приводят контраргументы на любую альтернативную точку зрения, завуалировано руководят сторонниками различных деструктивных течений — исламистами, админами так называемых «групп смерти», распространителями немотивированного насилия и так далее.

«То есть это — управляемый процесс, и если его не поддерживать извне, он очень быстро затухает. Информационное событие живет шесть часов, максимум — до трех суток, после чего перестает существовать», — отметил директор ЦГЭ.

По словам Валерия Коровина, завтра, 19 декабря, он представит на форуме методические указания, посвященные организации работы, направленной на противодействие усилиям американских военных по дестабилизации и разрушению российского общества, которые предпринимаются за океаном.

«Прежде чем начинается какая-то деструктивная сетевая деятельность против нас, сначала создается идея, которая затем конвертируется уже в непосредственную работу, — объяснил член Изборского клуба. — Чтобы американский военный на авианосце написал свой пост или ответ, он должен опереться на свои методические указания, которые создаются американскими экспертами на основе научных разработок, посвященных этой идее. А ученые, в свою очередь, исходят из философских концептов тех философов, которые разрабатывали парадигму постмодерна, таких как, например, Жан Бодрийяр, прорабатывавший постмодерн как парадигму. Постмодерн породил такое явление, как сетевая среда — дискретная, рассыпанная, которая легко перекомпонуется под нужны, под конкретные задачи».

Докладчик также обратил внимание на то, что модели таких философов, как Бодрийяр, Аттали, Делез или Гваттари, взяли на вооружение западные ученые. Дальше это спустилось в экспертное сообщество, которое в свою очередь изготовило те методички, по которым сегодня работают американские специалисты, разрушая наше общество.

«Ведь основная задача сетевой войны — направить негативную энергию общества против государства. А негативная энергия есть в любом обществе, каким бы демократическим, благостным оно ни пыталось себя представить», — констатировал Коровин.

У западных стран есть идея — сделать весь мир глобальным Западом, продолжил он.

«Но не везде у них получается. Так, в арабском мире их ценности не ложились, поэтому его пришлось разрушить, погрузив в хаос с помощью сетевых технологий. Вообще большая часть человечества — это далеко не Запад. Но создается иллюзия, что именно Запад — это и есть весь мир, так называемое «мировое сообщество». Хотя цивилизационный Запад — это США, Европа и Австралия. Это — их проект. И этот проект они несут!» — сообщил «изборец».

По его мнению, государство само по себе не может быть самоцелью, оно лишь инструмент для достижения какой-то цели.

«У нас сейчас нет самостоятельного проекта, но есть тысячелетняя история, свои традиции, свой консервативный склад, мы сохранили все многообразие культур, этносов, обычаев», — признал докладчик.

Валерий Коровин убежден, что наш ответ на сетевую агрессию глобалистского Запада должен быть системно проработан.

«Необходимо создавать сетевые лаборатории — в частности, на базе муниципалитетов и органов госвласти, — предложил он. — Там будут работать люди, выдвигающие в Сети встречную контраргументацию. Ни один аргумент исламистского проповедника не должен быть оставлен без ответа. В противном случае их позиция, на которую не последовало ответа, становится данностью. Молодые люди, которые заходят в Сеть, видят, что исламистский проповедник всегда последний, за ним последнее слово. Он ссылается на Коран, на Сунну Пророка, на неких «авторитетных улемов», как правило — исламистских. С большой вероятностью, молодой человек воспримет эту информацию некритично и не станет проверять источники».

По мнению Коровина, задача таких сетевых лабораторий — контраргументировать и вскрывать противоречия исламистских проповедников.

«А этих противоречий — масса! Вся исламистская идеология состоит сплошь из одних противоречий и к традиционному исламу отношения не имеет», — добавил он.

Директор ЦГЭ также напомнил, что если у людей нет идеи, они ее придумывают или берут первую попавшуюся.

«Поэтому, если мы не начнем работать с идеями, создавать хотя бы смысловые идеологемы, некие кванты идеологии, то с этим будут работать другие источники, другие заказчики, другие центры силы, — уверен он. — Американские ребята, сидя на авианосцах, предложат нам весь набор аргументов, который нам докажет, что совершенно правильно жить в состоянии культурной оккупации, смотреть американское кино, есть в «Макдональдсе», потому что Запад — безальтернативен, а если вы этого не хотите, тогда придет ваша же молодежь и убьет вас. Вот перед какой перспективой мы стоим».

Завершая свое выступление, Коровин обратил внимание собравшихся на то, что если мы сейчас не начнем создавать смысловую парадигму, то окажемся в этом кошмарном мире, выхода из которого пока не видно.

Двухдневная конференция «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире», организованная министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана при поддержке Антитеррористической комиссии республики, проходит в Махачкале 18-19 декабря.