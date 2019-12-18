В Госдуме назвали хамством угрозы эстонских властей в адрес журналистов Sputnik

Москва, 18 декабря. Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовными делами, если они не уволятся из МИА «Россия сегодня» до 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны с угрозами уголовного преследования. В Таллине обосновали угрозы санкциями, которые ЕС ввел в 2014 году.

В агентстве напомнили, что МИА «Россия сегодня» не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС.

«Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ», ― говорится в сообщении агентства.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал действия эстонских властей «беспрецедентным хамством». Депутат подчеркнул, что Таллин нагло нарушает международные нормы, в том числе статью 10 Европейской конвенции по правам человека (Свобода выражения мнения).

Толстой напомнил, что в январе пройдет зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где планируется обсуждение доклада «Об угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе», сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе вице-спикера.

В рамках доклада будет представлена «набившая уже оскомину информация маргинальных НКО о России, где якобы томятся по темницам журналисты и блогеры», заявил депутат. Он подчеркнул, что доклад был состряпан на основе сведений, почерпнутых на сомнительных конференциях в Лондоне. При этом российских журналистов на конференцию не пустили, а авторы доклада не удосужились пообщаться ни с одним журналистом из России.

«Все это не останется без ответа, а в свете последних событий мы с коллегами обязательно поднимем вопрос о «свободе слова» в Эстонии и других «тревожных лимитрофах», ― добавил Толстой.

Исполнительный директор агентства Кирилл Вышинский ранее заявил, что намерен поднять вопрос об угрозах сотрудникам СМИ на обсуждение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает «Газета.ру».