Возмущенную запуском поездов через Крымский мост Украину не будут слушать на Западе

Официально завершилось строительство железнодорожной части Крымского моста, что подтвердили в Ростехнадзоре. Известный политолог Владимир Джаралла спрогнозировал экономические и политические последствия открытия железнодорожного перехода через Керченский пролив.

В этом месяце состоялись последние выездные проверки, в результате которых Ростехнадзор удостоверил, что объект построен и полностью соответствует проектной документации.

«Теперь мы однозначно можем говорить о стопроцентном включении крымского региона в российское пространство: экономическое, транспортное, логистическое… теперь многие вопросы можно будет решать проще и легче», – рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей Джаралла.

Что касается цен и возможности их снижения, это, по мнению политолога, маловероятно, так как источник высоких цен на полуострове все-таки кроется в отсутствии или слабом развитии собственного производства и слишком высокой степени монополизации. Зато открываются дополнительные возможности захода сюда других крупных экономических игроков, особенно тех, которые находятся под санкциями и, следовательно, более полно могут развивать свои интересы в Крыму.

«В имиджевом плане это, конечно же, очередное свидетельство успешности России. Причем это не пафос, а реальность, потому что были решены серьезнейшие инженерные задачи, сложные даже с точки зрения мировой практики, и решены успешно. Само появление моста и эффектное открытие его автомобильной части является тому подтверждением. Это свидетельство того, что Россия обладает потенциалом, который говорит о том, что звание великой державы она носит не просто так», – отметил Джаралла.

Отдельная тема для разговора в связи с запуском первых поездов в Крым связана с возможной негативной реакцией украинских властей. Но эту реакцию, по мнению политолога, не стоит воспринимать всерьез.

«Что такое Украина? Что она из себя представляет? В настоящее время мы видим перед собой страну с разрушенной государственной властью, группировки в которой меняются в зависимости от того, как меняются политические партии у главного покровителя. Это просто эпоха гражданской войны. Была империя – было правительство Скоропадского, была Антанта – пришло правительство Петлюры и так далее. Пусть для начала эта страна хоть что-то будет из себя представлять», – прокомментировал возможные опасения Джаралла.

Как считает политолог, в настоящий момент к выступлениям украинских политиков не прислушиваются даже в Европе. Там уже откровенно тяготятся проблемами, которые вызывает Украина. Нет желания портить из-за нее нормализующиеся отношения с Россией. И в США Украина является эпицентром громадного количества проблем.

В связи с этим, как отмечает политолог, следует ожидать заявления украинского МИДа, на которое, видимо, обратят внимание только российские СМИ, потому что в остальном мире их просто проигнорируют. На этом вся реакция и закончится.

«Еще нам, вероятнее всего, придется столкнуться с увеличением списка санкций. В него попадет Крымская железнодорожная компания, так как РЖД напрямую не работает с Крымом. Здесь создано другое образование, к которому отнесен железнодорожный парк. Эта компания, скорее всего, и попадет под санкции. Но здесь видна другая перспектива. Крымские морские порты, аэропорт Симферополя, а также Крымская железнодорожная компания, находясь под санкциями, могут образовать хорошие экономические связи со странами, находящимися в похожем положении – с той же Сирией, Ираном, так как терять им все равно будет нечего, а возможностей экономического успеха будет намного больше», – предсказал Джаралла.

На поезда в Крым из Москвы и Петербурга с начала ноября было продано 50 тысяч билетов. Меньше чем через неделю, 23 декабря, в Симферополь отправится первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга.