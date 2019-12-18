Эрик Давидыч обратился в полицию из-за вымогательства и угрозы убийством

Москва, 18 декабря. Блогер Эрик Китуашвили, записывающий видео под ником Эрик Давидыч, обратился в полицию. Он считает, что стал жертвой провокации, цель которой — вытрясти из него крупную сумму денег.

По его словам, группа людей вымогает у него 25 миллионов рублей на протяжении полугода. В его адрес постоянно сыпятся угрозы, в том числе с применением оружия. Он отметил, что является не единственным блогером, подвергающимся нападкам со стороны данной группы.

«Это некая группировка, которая получает деньги с блогеров путем провокации и вымогательства. Многие отдают, я не собираюсь этого делать и не буду этого делать. Я считаю, что эти люди должны быть арестованы и сидеть в тюрьме», — заявил Давидыч.

Теперь, когда у него есть доказательства, он решил обратиться в полицию. Копию объяснений для правоохранительных органов блогер передал «360».

Автоблогер намерен привлечь своих обидчиков к уголовной ответственности.