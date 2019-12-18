Глава «Нафтогаза» оценил возможность подписания нового контракта по газу с Россией

Киев, 18 декабря. Вероятность заключения нового транзитного договора между Украиной и Россией до конца 2019 года крайне мала. Об этом заявил глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывал уверенность, что новый контракт по транзиту российского газа будет подписан до конца уходящего года. Зеленский напомнил, что обсуждал эту тему в ходе личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже.

Контракт на транзит российского газа в ЕС через территорию Украины прекращает действие 31 декабря 2019 года. «Газпром» неоднократно отмечал, что для подписания нового договора необходимо урегулировать все судебные споры между Москвой и Киевом. Однако украинская сторона продолжает выдвигать России ультиматумы, пытаясь получить «особые условия».

В сентябре 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, Украины и ЕС. Однако переговоры не принесли ожидаемых результатов. Очередные трехсторонние переговоры по вопросу транзита российского газа через Украину состоятся 19 декабря в Брюсселе.