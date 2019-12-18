Модернизированные Шойгу РВСН могут заставить замолчать всех врагов России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие годы РВСН (Ракетные войска стратегического назначения) полностью перейдут на новое вооружение. Военный аналитик Андрей Кошкин прокомментировал это заявление, объяснив что глава Минобороны модернизирует РВСН для защиты страны.

«Мы активно занимаемся перевооружением, переоснащением РВСН на всех направлениях нашей ядерной триады. Сегодня можно с уверенностью сказать, что РВСН перевооружены на современные виды оружия на 76%. В ближайшие годы мы доведем этот показатель до 90%, ну, я надеюсь, и до 100%. Работа в этом направлении идет уверенно, успешно», — сообщил Шойгу во время своего выступления на торжественном собрании, посвященном 60-летию РВСН.

При этом, по словам министра, за заслуги в обеспечении безопасности государства, а также за укрепление его обороноспособности, «личному составу РВСН объявлена благодарность президента РФ». Шойгу отметил решающий вклад ракетчиков в обеспечение военной безопасности России.

С министром согласен и эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что в настоящее время ядерной триадой в мире обладают два государства: США и Россия. Соответственно, паритет должен сохраняться, а для этого необходимо постоянно работать над модернизацией ядерных сил, в том числе и РВСН.

«В своей предвыборной риторике Дональд Трамп говорил о необходимости модернизации ядерных сил США и особенно заявлял о необходимости замены устаревших B-52, о модернизации наземных ракетных комплексов, ракет «Трайдент» и т. д. Они заложили модернизацию с 2020 года, которая им позволит до конца XXI века чувствовать себя уверенными. Мы же пошли по пути постоянной модернизации и на сегодня наша триада находится в состоянии, когда руководитель Пентагона Марк Эспер заявляет о том, что США вкладывают последний доллар, чтобы нас хотя бы догнать», — поясняет эксперт.

По словам Кошкина, РВСН — это чрезвычайно важная составляющая в наземной компоненте ядерной триады. К тому же правильная организация службы этого рода войск позволяет отдельным его элементам выживать даже в случае массированного ядерного удара и производить ответный удар или удар возмездия.

«Все это позволяет нам чувствовать уверенность в том, что, даже если будут уничтожены два из трех компонента триады, последний будет в состоянии отомстить и если не уничтожить, то нанести неприемлемый ущерб. Мы также должны понимать, что у тех же США нет систем, способных противодействовать самым современным видам вооружений России, будь то «Ярсы», «Сарматы» или совершенно космические комплексы «Авангард». Вот поэтому нам и необходима замена парка советских ракетных комплексов. Американские ястребы должны знать, что модернизированные Шойгу РВСН могут заставить замолчать всех врагов России», — заключил военный аналитик.

Напомним, в настоящее время в составе РВСН находятся три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре — с шахтными пусковыми установками и восемь — с подвижными ракетными комплексами. В ноябре командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сказал, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс «Ярс» в шахтном и мобильном вариантах.