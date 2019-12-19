В ДНР объяснили, зачем военные из Канады прибыли в Донбасс

Присутствие военной делегации Канады в Донбассе говорит о нежелании Киева урегулировать вооруженный конфликт. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Канадские военные в Донбассе

Делегация Министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила участок проведения операции украинской армии и ознакомилась с оперативной обстановкой на линии соприкосновения в Донбассе.

«Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте», — сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Канадская делегация ознакомилась с оперативной обстановкой.

«Обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой... в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет», — заявил командующий Объединенными силами Владимир Кравченко.

Сообщается, что украинские и канадские военные договорились развивать военно-техническое сотрудничество, работу по подготовке личного состава и военного образования, в частности в рамках миссии UNIFIER и в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Кроме того, канадские военные подтвердили желание и дальше оказывать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений ВСУ.

Интерес Запада к Донбассу

По мнению Александра Матюшина, посещение линии фронта в районе населенного пункта Золотое канадской делегацией говорит о нескольких факторах. Во-первых, это подтверждает усиленное внимание Запада к войне в Донбассе. Они чувствуют противодействие им «со стороны возрождающегося евразийского союза и Русского мира», считает Матюшин.

«Во-вторых, это в очередной раз демонстрирует нежелание официального Киева идти дорогой мира. Заявление о сотрудничестве с Канадой будет вести к укреплению украинской армии и повышению ее уровня боевой подготовки. Это несомненно скажется на боевой ситуации вдоль всей линии разграничения. И это не приведет к мирному урегулированию гражданской войны в Донбассе», — пояснил Александр Матюшин.

Варяг заметил, что каждая страна должна всячески укреплять свою обороноспособность, включая учет иностранного опыта. Однако со стороны Киева звучат заявления о желании изменить Минские соглашения, украинские власти не хотят идти на компромиссы.

«Заявления, прозвучавшие сегодня от канадской делегации и украинского командования, могут рассматриваться только как один из факторов желания Киева силовым путем вернуть в свой состав молодые республики Новороссии», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.