В Совфеде констатировали провал пропагандистской политики Запада против действий РФ в САР

Москва, 18 декабря. Западная политическая пропаганда, направленная против России и Сирии, лопается как мыльный пузырь, заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на статью бывшего сотрудника американского издания Newsweek Тарека Хаддада. Журналист признался, что был вынужден уволиться из СМИ в знак протеста против жесткой цензуры. По словам Хаддада, в Newsweek невозможно опубликовать статью, которая противоречит официальной позиции американских властей.

Журналист отметил, что ярким примером является ситуация с «химатакой» в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Провокацию с использованием химических веществ устроила псевдогуманитарная организация «Белые каски», чтобы обвинить официальные власти Сирии в использовании запрещенного оружия. Провокация белокасочников стала поводом для ракетной атаки ВМС США по Сирии.

Сенатор заявил, что обнародованная Хаддадом информация свидетельствует о том, что американская и общезападная пропагандистская стратегия по сирийским делам полностью структурирована и регламентирована, а вопросы журналистской этики уходят на второй план.

«Западные СМИ дают тенденциозно только ту информацию, которая необходима Вашингтону в современной информационной войне, где цель заключается в дискредитации руководства Сирии во главе с Асадом, а также искажении законной деятельности Российской Федерации в САР», — уверен Клинцевич.

Эксперт отметил, что Вашингтону очень не нравятся успехи России по урегулированию ситуации в Сирии. Как сообщило Федеральное агентство новостей во втором материале из цикла расследований, освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов.

«Перед нами серьезный признак того, что задуманная на Западе информационная схема приобрела форму огромного мыльного пузыря, которому дальше растягиваться некуда, из-за чего и случился прорыв», ― добавил сенатор.

Клинцевич считает, что нельзя так беспардонно заниматься дискредитацией не только отдельных политических деятелей, но и целых стран. По мнению эксперта, в конечном счете вся пропаганда западных СМИ направлена против России, а Сирия является лишь одной из арен борьбы.

Информационная война против России ведется не только в западных СМИ, но и в русскоязычных. Вашингтон организовал в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков, об этом говорится в четвертой части расследования ФАН. В первой части речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты», автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Вторая часть из цикла материалов обличила связи американцев и боевиков в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.