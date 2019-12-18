Ученые выяснили как здоровый сон влияет на профилактику болезней сердца

Москва, 18 декабря. Людям, генетически предрасположенным к сердечным заболеваниям или инсульту, может помочь хороший режим сна. Исследования показали, что риски заболевания в некоторой степени снижаются благодаря «здоровому сну».

Исследование, возглавляемое профессором Лу Ци, директором Исследовательского центра ожирения университета Тулейна в Университете Тулейна, Новый Орлеан, США, приводит издание «Planet Today».

Для изучения теории были использованы образцы крови 385 292 здоровых участников проекта Биобанка Великобритании. Их использовали для создания оценки генетического риска, чтобы определить, были ли участники с высоким, средним или низким риском сердечно-сосудистых проблем.

«Мы хотели проверить, существует ли связь между режимами сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также генетической предрасположенностью. Это было сделано впервые», — заявил профессор Ци.

Исследователи определили, что по сравнению с теми, кто имеет оценку сна 0-1 (нездоровый сон), участники с оценкой 5 на 35% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и на 34% меньше подвержены риску как сердечных заболеваний, так и инсульта.

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