Комитет Сената США одобрил крупный пакет антироссийских санкций

Вашингтон, 18 декабря. Комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет антироссийских санкций. Об этом заявил директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.

Документ, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Пэхон подтвердил, что комитет Сената принял законопроект.

«Да, комитет принял этот законопроект 20 минут назад», — отметил он в комментарии ТАСС.

Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената полного состава. Там американские законодатели могут внести в него коррективы.

Как напоминает агентство, с инициативой ввести этот пакет санкций выступил председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм в феврале 2019 года. С начала года правки в документ не вносили. Так, например, в тексте содержится призыв «немедленно освободить украинских моряков», которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года. При этом 7 сентября 2019 арестованные по делу о провокации моряки были переданы Украине в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.

Предлагаемый американскими сенаторами пакет санкций предполагает, в частности, введение ограничений в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии Вашингтона, якобы имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. Кроме того, президента США обязывают «публично призвать правительство РФ вернуть Крым под контроль правительства Украины».

Также в документе содержится положение о введении санкций против лиц, которые вкладывают инвестиции в российские проекты, связанные с добычей СПГ за пределами РФ. Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица России с периодом обращения более 14 дней. Законодатели США предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Напомним, в ноябре 2018 года суда ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли в Керченский пролив, стали опасно лавировать и не реагировали на законные требования российской стороны прекратить движение. В результате нарушители были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины.

Крым стал субъектом России весной 2014 года. После госпереворота на Украине власти региона провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с международным правом, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.