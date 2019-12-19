Сирия, 19 декабря. Курдские радикалы вновь прибегли к насильственной вербовке сирийцев в Хасаке. SDF**** понесли потери в результате вылазок ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. САА заняла несколько деревень на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на юго-востоке Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате нападения «Джебхат ан-Нусры»1*** на юго-востоке Идлиба; завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; перебросили подкрепления в западную часть Дейр-эз-Зора; заняли новые поселения на севере Хасаки.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА на границах «Большого Идлиба»; обеспокоена дезертирством боевиков в Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о подрыве дома курдского радикала в Дибане в провинции Дейр-эз-Зор; организовало взрыв в городе Аль-Хармушия северо-западнее Дейр-эз-Зора; подозревается в налете на SDF у города Ад-Дербасия в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате ДТП на севере Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: задержали около 40 человек в рамках принудительной мобилизации в Хасаке; заявили о демонтаже СВУ на трассе Аль-Бусейра — Шхиль в Дейр-эз-Зоре; обвинялись в минировании автомобиля в городе Аль-Мабрука на севере Хасаки и в организации взрыва у Тель-Абьяда в Ракке; арестовали 15 своих радикалов вблизи Ракки за дезертирство.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции и близлежащих населенных пунктах в минувшие сутки прошли работы по зачистке местности от СВУ и других следов военного присутствия боевиков вооруженной оппозиции. Информационное агентство Al Masdar News передавало, что саперы Сирийской арабской армии (САА) обследовали кварталы Баидин, Бустан аль-Баша, Аль-Халяк и Аль-Индарат, а также поселения Кафр-Кар и Сафира в период с 8.00 до 14.00. Информации об итогах проведенной операции все еще не поступало.

Во второй половине дня поступали сведения о ДТП поблизости от города Ар-Раи на границе с Турцией. Как передавал медиапортал Masar Press Agency, инцидент обернулся гибелью нескольких протурецких ополченцев. Местные активисты подозревают, что к случившемуся могут быть причастны курдские подпольные ячейки.

Провинция Дейр-эз-Зор

На занимаемой курдскими бандгруппами территории Дейр-эз-Зора накануне вновь продолжились вылазки террористов «Исламского государства», действующих в составе так называемых спящих ячеек. В первой половине дня связанные с ИГИЛ1 источники заявляли о подрыве дома одного из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Дибан. Позднее также поступали сведения о детонации СВУ в населенном пункте Аль-Хармушия, жертвой которого стали два курдских радикала. В то же время новостной портал Al Manar News передавал, что «демократическим силам» удалось демонтировать мину, найденную на шоссе Аль-Бусейра — Шхиль.

Дабы не допустить возобновления подпольной деятельности террористов на западе региона, правительственные войска направили в пустыню Бадия аш-Шам дополнительные подразделения. Так, по информации военного источника в сети Twitter (rybar), ополченческие отряды Национальных сил обороны (NDF)****** были переброшены в район города Аш-Шула.

Провинция Идлиб

Боевики террористического альянса «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» продолжили провоцировать столкновения с правительственными войсками в границах демилитаризованной зоны, сформированной на окраинах «Большого Идлиба». По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, джихадисты атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Аль-Мушейрифа, что привело к гибели трех и ранению еще около 20 сирийских военнослужащих.

После этого над зоной оккупации исламистов возобновили вылеты ВВС Сирии и ВКС РФ. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), точечные авиаудары союзников пришлись по укреплениям и огневым позициям боевиков в окрестностях населенных пунктов Абу-Макки, Ат-Тах, Аль-Хераки и Маарет ан-Нуман. Сведений о нанесенном исламистам уроне все еще не поступало.

Стало известно о встрече высокопоставленных лидеров «Тахрир аш-Шам», состоявшейся в Идлибе. Военный источник в сети Twitter (Salah_Addin) сообщал, что основным предметом обсуждения стало массовое дезертирство исламистов на западе Алеппо.

Провинция Ракка

Поступали данные о взрыве неподалеку от пограничного города Тель-Абьяд, который недавно был зачищен от радикальных курдских бандформирований. Согласно информации Twitter-канала (alkhabour21), на СВУ, установленном на обочине шоссе, подорвался автомобиль местных жителей, в результате чего погибли по меньшей мере два и были ранены четыре сирийца. В организации взрыва подозреваются члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

Агентство новостей Al Manar News передавало, что курдские боевики приступили к поиску дезертиров из рядов «Демократических сил Сирии» (SDF). Отмечалось, что радикалы группировки арестовали 15 человек, которые не вернулись в состав формирования после окончания отпуска.

Вечером сообщалось о новых стычках на линии соприкосновения сил союзников Турции и курдских боевиков, которые привели к потерям с обеих сторон.

Провинция Хасака

Накануне правительственные войска расширили контроль над территорией на севере Хасаки. По данным Twitter-канала (apoal3ezmosab), Сирийская арабская армия (САА) заняла ряд поселений вдоль шоссе Тель-Тамр и Абу-Расин. Среди прочих подразделения сил САР вошли в деревню Тель аль-Вард. Отмечалось, что это повлекло за собой массовое возвращение местных жителей, которые бежали из родных мест после их оккупации «Демократическими силами Сирии» (SDF).

Между тем в недавно зачищенном от курдских радикалов районе вновь прогремел взрыв. Так, детонация заминированного автомобиля произошла в городе Аль-Мабрука и привела к гибели одного и ранению еще 26 человек. Предполагается, что к установке СВУ могут иметь отношение боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), не желавшие покидать эту территорию. Напомним, населенный пункт перешел под контроль армии САР в первой половине декабря в рамках российско-турецкого меморандума, который был подписан 22 октября.

В свою очередь SDF также подверглись нападению неизвестных. Информагентство Al Manar News передавало, что в результате атаки на автомобиль курдских радикалов в городе Ад-Дербасия был уничтожен один из членов группировки. Об организаторах налета до сих пор ничего неизвестно.

Вероятно, возобновившиеся вылазки неизвестных побудили курдских боевиков вновь прибегнуть к принудительной мобилизации молодых людей на оставшейся под их контролем территории. Так, порядка 40 гражданских лиц были задержаны для прохождения принудительной военной службы в рядах SDF или YPG недалеко от города Камышлы. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21).

Во второй половине дня стало известно о том, что при содействии Соединенных Штатов лагерь «Аль-Хол» покинули еще 200 семей террористов «Исламского государства». По данным агентства новостей SANA News, родственники боевиков были вывезены в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.