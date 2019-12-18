Собчак в беседе с Наргиз сравнила лейбл Фадеева с сектой Мэнсона

Москва, 18 декабря. Певица Наргиз Закирова рассказала о своем скандальном уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA. В беседе с Ксенией Собчак артистка также заявила, что жалеет Фадеева, так как у него «что-то происходит с психикой».

Говоря об уходе из лейбла, Наргиз отметила, что Максим Фадеев потребительски относился к ней, но при этом написал всего одну песню, которая стала популярной. Речь идет о композиции «Ты — моя нежность».

«Но я же не могу всю жизнь петь одну песню», — заявила Наргиз в интервью «Осторожно, Собчак!».

Также она призналась, что ей жаль Фадеева. Собчак с недоумением восприняла ее слова и сравнила лейбл с сектой Чарльза Мэнсона.

«Ну как жалко? Вы все разбежались от него, как сектанты от Чарльза Мэнсона», — заявила телеведущая. «Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит с психикой. Мы же разбежались от него не просто так», — ответила Наргиз.

Также она опровергла слова Фадеева о том, что он якобы потерял на работе с Наргиз 16 миллионов рублей, когда она сама получила 2,5 миллиона рублей. По словам Закировой, прибыль от концертов делилась с лейблом пополам по условиям контракта.

Напомним, в августе лейбл MALFA Максима Фадеева прекратил сотрудничество с Наргиз. Говоря о причинах скандала с Фадеевым, артистка рассказывала, что лейбл недоплачивал ей за концерты. Кроме того, за наряды для себя и своей команды, а также за многое другое ей приходилось платить из своего кошелька.