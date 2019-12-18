МИД РФ удивлен появлением законопроекта США о санкциях за «интервенцию» в Ливии

Москва, 18 декабря. Россия выступает за прекращение боевых действий в Ливии и готова внести весомый вклад в урегулирование ливийского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, МИД РФ следит за ситуацией в Ливии и выступает за прекращение боевых действий на территории республики. При этом США вновь пытаются обвинить Россию в причастности к событиям в Ливии, что вызывает удивление у российской стороны.

«Вызывает большое недоумение... информация с Капитолийского холма о разработке, причем в активной фазе, очередного проекта: «Акта по стабилизации Ливии». Он предусматривает санкции в отношении Москвы за некое мнимое российское присутствие в Ливии», — пояснила Захарова.

По ее словам, российская сторона сожалеет, что подобные агрессивные шаги стали обычной практикой для официальных представителей США. Захарова отметила, что мнение американских законодателей по ливийскому вопросу формируется на основе доклада некого Бена Фишмана, который якобы является «авторитетным экспертом» по Ближнему Востоку.

«В годы второго срока Обамы он (Фишман — Прим. ФАН) занимал пост директора по Ливии, где поддерживал ливийскую революцию. Все, что сейчас творится в регионе, который включает Ливию, это все дело рук человека, который тогда обосновал и реализовывал эту концепцию», — добавила дипломат.

Стоит отметить, что главным интересом США в Ливии является нефть. Концепция США предполагала военную интервенцию и дестабилизацию ситуации в Ливии, в результате чего республика потеряла статус крупного игрока на мировом рынке нефти. Однако реализации планов США мешает Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается восстановить территориальную целостность и суверенитет Ливии.

В настоящее время незначительная часть Ливии контролируется террористами Правительства национального согласия (ПНС), которое было искусственно создано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Большая часть республики находится под контролем законного правительства Ливии, которое было признано многими арабскими странами.

В 2014 году силы ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начали контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение республики от террористов, захвативших часть Ливии после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от боевиков ПНС, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.