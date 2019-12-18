Донбасс сегодня: рядовой ВСУ напал на командира, украинская техника с пустыми баками

Донбасс, 18 декабря. Украинская армия бьет по ДНР из минометов. Военнослужащие ВСУ продают населению топливо для военной техники. Передовые части ООС несут небоевые потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За истекшие сутки количество обстрелов, произведенных Вооруженными силами Украины по территории ДНР, составило восемь раз. На Горловском и Мариупольском направлениях зафиксированы обстрелы из 82-мм и 120-мм минометов. По Донецку огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись пять населенных пунктов.

Военнослужащие ВСУ воруют топливо

Представитель оборонного ведомства ДНР Дмитрий Астрахань в своем заявлении рассказал, что комиссия главной инспекции Министерства обороны Украины в 28-й механизированной бригаде ВСУ выявила отсутствие на складах и в баках транспорта 70 тонн горюче-смазочных материалов, в том числе бензина и дизтоплива. Проверяющие выявили, что боевая техника и автомобильный транспорт либо не заправляется вообще, либо заправляется на 20-30% объема бака.

Комиссия считает, что к краже топлива причастен высший командный состав бригады и взвод материального обеспечения. Раскрыта уже большая часть применяемых при хищениях коррупционных схем. Например, в поселке Зоряное найден тайный склад с топливом, который принадлежит бригаде. Несколько дней назад, поздним вечером во время перекачки бензина с целью продажи его местному жителю произошло возгорание горючей смеси. В результате инцидента ожоги получили и продавец, и покупатель.

Танк травмировал двух бойцов

Во время погрузки боевой машины на железнодорожную платформу в Рубежном Луганской области танк опрокинулся при съезде с трала. В результате травмированы двое военнослужащих 14-й бригады ВСУ. Авария произошла по вине механика, который нарушил требования безопасности при работе с бронированной гусеничной техникой.

Ножевые ранения

Командир роты 59-й бригады ВСУ поступил в больницу Артемовска Донецкой области с ножевыми ранениями, которые нанес ему подчиненный военнослужащий. Об этом рассказал спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. В расположении бригады работают правоохранительные органы Украины.

В ходе проверки установлено, что в вечернее время, после проведения инструктажа, перед тем как заступить на боевое дежурство, между подчиненными и непосредственным руководителем произошла ссора. В результате солдат несколько раз ударил ножом ротного. Причиной потасовки стал отказ рядового состава выполнять приказы командира.