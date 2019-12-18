Сирия, 18 декабря. Покушение на одного из сирийских военных произошло к северо-востоку от Даръа. «Нусра»*** организовала встречу главарей в Идлибе по поводу массового дезертирства среди исламистов. При содействии США около 200 семей террористов ИГ1 покинули лагерь «Аль-Хол», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили покушение на одного из военнослужащих к северо-востоку от Даръа; продолжают атаковать позиции исламистов в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: организовала встречу высокопоставленных главарей в Идлибе по поводу массового дезертирства боевиков.

Курдские вооруженные группировки: возобновили перестрелки с союзниками Турции на северо-западе Ракки.

Соединенные Штаты: оказали содействие при перевозке 200 семей террористов ИГ из Хасаки в Ирак.

Провинция Даръа

В Даръа произошло очередное покушение на одного из военнослужащих правительственных сил. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), подполковник Ганем Махмуд подвергся нападению неизвестных в населенном пункте Карак на северо-востоке от административного центра региона. Никакой информации о том, какое из антиправительственных формирований причастно к совершению налета, пока не поступало. Предполагается, что вылазка могла быть предпринята боевиками вооруженной оппозиции, которые скрываются в соседней провинции Эс-Сувейда и координируют свои действия с силами западной коалиции во главе с США, базирующимися в районе Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Источник в сети Twitter (Salah_Addin) сообщает о том, что на одном из военных объектов «Джебхат ан-Нусры»1*** в Идлибе состоялась встреча полевых командиров группировки, действующих в западных районах Алеппо. Основной темой собрания стало массовое дезертирство боевиков. Несколько высокопоставленных членов группировки проигнорировали собрание, не явившись на него. Напомним, неделю назад джихадисты «Тахрир аш-Шам» провели показательную казнь двух своих боевиков, которые попытались покинуть ряды формирования. Тогда многие исламисты бежали со своих позиций в районе населенных пунктов Анадан и Хрейтан на границах зоны «Большого Идлиба».

Между тем сирийские военные самолеты продолжают работу в южной части провинции. По данным Twitter-канала (AbdullahManaz), точечным авиаударам подверглись зоны дислокации боевиков и их военные объекты на окраинах населенного пункта Тель-Манас.

Провинция Ракка

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что на северо-западе региона вновь отмечаются вооруженные стычки на линии разграничения сил курдских бандгрупп и формирований, выступающих на стороне Турции. Противники обмениваются ударами в районе деревни Шаркарак, которая находится недалеко от Тель-Абьяда. Согласно свидетельствам местных источников, столкновения были инициированы курдскими боевиками. Известно, что обе стороны понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Напомним, несмотря на формирование безопасной зоны, в приграничных районах все еще сохранили присутствие разрозненные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) или YPG, которые не перестают провоцировать возобновление вооруженного конфликта.

Провинция Хасака

Появились подробности о последствиях взрыва в городе Аль-Марбука к северо-западу от Рас Аль-Айна, о котором сообщалось ранее. Так, агентство новостей Eha Medya передает, что жертвами детонации автомобиля стали не менее 27 местных жителей, один из которых погиб. Напомним, в минировании транспортного средства подозреваются боевики радикальных курдских бандформирований, таких как Рабочая партия Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG).

Тем временем информационный портал SANA News сообщает о том, что новая партия членов семей террористов «Исламского государства»1 покинула подконтрольный «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) лагерь «Аль-Хол». Стало известно, что около двухсот семей боевиков при содействии американских военных были вывезены на территорию Ирака. Сирийские источники полагают, что помощь США родственникам террористов является очередным свидетельством связи Вашингтона с террористической группировкой. Как известно, многие из жен джихадистов, которые содержались в пункте временного размещения, неоднократно совершали нападения как на других беженцев, так и на охранников «Аль-Хола».

1 Организация запрещена на территории РФ.