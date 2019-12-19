Московские врачи рассказали, чем может обернуться переедание на Новый год

Россия готовится отметить Новый год. В праздники большинство из нас ждут многодневные застолья с избытком алкоголя, жирных салатов, мяса. Вместе эти традиционные атрибуты новогоднего застолья, как правило, негативно сказываются на здоровье. Так, в начале года медики регулярно фиксируют у россиян рост количества заболеваний желудочно-кишечного тракта, среди которых неизменный лидер — воспаление поджелудочной железы или панкреатит. Число госпитализированных пациентов с острым панкреатитом в этот период увеличивается на 10%.

Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы подготовили видеоролик из цикла «Это должен знать каждый». В нем врачи рассказали о том, как встретить Новый год без вреда для здоровья.

В последнее десятилетие пациенты всего мира все чаще жалуются на проблемы с поджелудочной железой. По разным данным, ежегодно на 100 тысяч населения Земли фиксируются от 5 до 10 новых случаев обращений к врачу. В Европе распространенность заболевания составляет 25 случаев на 100 тысяч населения, в России — 50.

Как отметила в интервью Федеральному агентству новостей заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко, число заболеваний острым и хроническим панкреатитом в нашей стране за последние 30 лет выросло более чем в два раза.

«Это связано с пищевыми привычками россиян: переедание, увлечение алкогольными напитками, любовь к жирной и острой пище. Употребление алкоголя в неумеренном количестве является причиной 60 – 70% случаев хронического панкреатита. Доза ежедневного употребления алкоголя, при которой заболевание возникает в течение 10–15 лет, составляет примерно 60–80 мл в сутки. Пол, наследственные и другие факторы могут играть решающую роль в развитии заболевания».

Обычно хронический панкреатит развивается в зрелом возрасте, то есть в 35–50 лет, говорит специалист-гастроэнтеролог. Первичная инвалидизация больных достигает 15%.

Шутить с острым панкреатитом не стоит, предупредила Татьяна Шкурко. Это опасное заболевание может привести к панкреонекрозу, который сопровождается поражением жизненно важных органов и нередко приводит к смерти.

«Смертность при тяжелых формах составляет около 12%, причем, 20% больных погибают в течение первых 10 лет после установления диагноза. Прогноз в отношении качества жизни определяется развитием хронической боли, недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы», — сказала кандидат медицинских наук.

По данным организационно-методического отдела по хирургии НИИОЗММ ДЗМ, за 2018 год в Москве зафиксировано 2393 случая заболевания панкреонекрозом, 293 из них привели к летальному исходу.

«Панкреатит и его тяжелая форма панкреонекроз — неизлечимые болезни. Новые способы лечения направлены преимущественно на ликвидацию уже развившихся осложнений. Они помогают улучшить качество жизни, но не избавляют от недуга. Самое лучшее — это профилактика обострений. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, вовремя проходить диспансеризацию для выявления предрасполагающих факторов к развитию панкреатита», — напомнила Татьяна Шкурко.

Врач-гастроэнтеролог советует подходить к своему рациону взвешенно. Первый принцип — умеренность во всем.

«Качество и количество пищи, а также алкоголя нужно контролировать. Не курить, не злоупотреблять острым, копченым, маринованным, жирным и жареным», — отметила она.

В качестве профилактики хронического панкреатита врач рекомендует придерживаться следующих правил.