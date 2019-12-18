Скандал с «увольнением медиков силами Росгвардии» оказался вбросом «Альянса врачей»

Подруга Алексея Навального, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева сегодня устроила очередной скандал. Она написала, что врачей гинекологического отделения Городской клинической больницы № 1 заставляют уволиться по собственному желанию, а на тех, кто не соглашается с этим, намерены давить силами Росгвардии, которая и приехала специально за этим в больницу.

Женщина поехала «защищать медиков» и выложила видео из коридоров здания, где действительно ходят силовики среди врачей. Васильева сообщила, что власти Москвы планируют рейдерски отобрать у больницы историческое здание — особняк 1909 года постройки, и отдать его в коммерческое пользование, под элитный жилой комплекс, уволив при этом медиков.

Прямо сейчас самый настоящий рейдерский захват 2 филиала городской клинической онкологической больницы в Москве- врачей принуждают к увольнению без каких-либо документов. Я приехала в больницу защищать медиков, главный врач вызвал Росгвардию и полицию. pic.twitter.com/kltxp13Wji — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) 18 декабря 2019 г.

«Росгвардия приехала в столичную больницу, чтобы силой уволить врачей!» — с подобными заголовками выходили новости о событии на сайтах оппозиционных СМИ, подхвативших информацию.

Вскоре в больницу приехал глава московского здравоохранения Анатолий Хрипун, который поговорил с медиками, а потом и появился официальный комментарий московского Депздрава, где описывалась вся ситуация: корпуса 1979 и 1909 года постройки признаны непригодными для использования под клинику, их закрыли на капитальную реконструкцию, а большая часть зданий и так была закрыта. Но никого не собираются увольнять: 16 медиков из 62 получат работу в других подразделениях больницы, остальным предложили места в соответствии с квалификацией в других учреждениях. Но Васильева не удовлетворилась этим объяснением.

«Я с вами разговаривать не хочу!»

Вскоре у Васильевой сообщили, что будто бы одному из врачей больницы даже предложили два миллиона за то, чтобы он уволился сам.

Эти два миллиона многим показались неправдоподобными: в конце концов, если отделения больницы закрывают, медикам действительно было бы выгодно добиться увольнения по сокращению штата, а не по соглашению сторон — КЗОТ в первом случае велит выплатить сумму, эквивалентную трем заработным платам, плюс неиспользованные отпускные. Но два миллиона — это очень большая сумма, и вряд ли три зарплаты врача окажутся такой суммой. Допустим, информатор Васильевой просто очень принципиальный человек и отказался от сомнительного предложения. Но тогда почему не назвал себя и тех, кто предложил взятку, ведь выводить на чистую воду коррупционеров от медицины — это достойно и почетно. Кроме того, сложно защитить больницу от «рейдеров-чиновников», если не давать огласки их незаконным действиям, а вроде бы это и было целью «Альянса врачей».

Интересно, что Васильева не стала репостить другое видео из больницы — совсем не комплиментарное ей. Там женщина, приехавшая «защищать» медиков от произвола, говорит с врачами грубо, не слушает их вопросы и возражения, не скрывая, что ее интересуют лишь люди из «Альянса врачей» и их интересы. Остальным она хамски заявляла, что разговаривает не с ними, так как не знает их. Это смотрелось особенно любопытно на фоне того, что многие врачи отказались соглашаться с ее позицией и пытались возражать. Запись опубликовал Telegram-канал «Остапа несло».

Как провокаторы подставили охранника

Волновали общественность и причины появления Росгвардии: чисто в теории, как силовики могут «помочь» недобросовестному директору уволить несогласных медиков? Заявление написать и подписать должен сам человек. В то, что сотрудники ведомства будут применять к врачам насилие, физическое или моральное, не поверит даже самый убежденный противник власти. Да и на видео люди в форме выглядят, скорее, растерянными, чем готовыми на любое злодейство по приказу.

Вскоре выяснилось, что наряд приехал туда по тревоге, кнопку вызова нажал охранник по просьбе «неизвестного ему лица». То есть руководство больницы говорило правду насчет того, что не понимает причину появления росгвардейцев. Жаль медиков и охранника, который стал невольной жертвой этой провокации — по информации источника в больнице, его уволили, так как он не смог назвать человека, который потребовал вызвать силовиков. Сами врачи предполагают, что это был кто-то из сопровождающих Васильевой.

Как это было уже не раз, Васильева и «Альянс врачей» уцепились за неизбежный в случае закрытия на долгий срок лечебного учреждения шум — никому не нравится менять не по своей воле привычный уклад жизни и работу. На основании естественного недовольства срежиссировали скандал, рассчитывая привлечь внимание медиа и поставить в неловкое положение руководство больницы и Депздрав Москвы. Вызов Росгвардии неизвестным стал вишенкой на торте — без силовиков картинка на видео не была бы такой эффектной, да и инфоповода бы не получилось.