ДОСААФ за год провел военную подготовку для 44 тысяч школьников России

Москва, 18 декабря. Обучение основам военной службы на пятидневных сборах в образовательных организациях ДОСААФ России в 2019 году прошли 43874 старшеклассника — 9,2% от всех учащихся в системе среднего образования.

Как сообщили в ДОСААФ России, лучшие результаты в организации и проведении пятидневных сборов показали региональные отделения Москвы, а также Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Рязанской, Свердловской областей и Мордовской Республики.

В ряде регионов школы проводили сборы на базе воинских частей и соединений.

Кроме этого, образовательные организации оборонного общества помогли средним общеобразовательным школам провести теоретические занятия и предоставили тиры для упражнений по стрельбе из пневматической винтовки, предусмотренные программой обучения основам военной службы.

Ранее ФАН сообщал, что более миллиона российских школьников присоединились к «Культурному марафону».