Журналистка «КП» заняла второе место в конкурсе ФАН «Хорошие новости России»

Журналистка «Комсомольской правды — Санкт-Петербург» Лилия Козлова по итогам читательского голосования заняла второе место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России», итоги которого Федеральное агентство новостей подводит дважды в месяц по пятницам.

В своей публикации «Пятиклассник из Петербурга спас девочку, провалившуюся под лед» Лилия Козлова рассказала о подвиге одиннадцатилетнего мальчика, который спас двух четырехлеток, провалившихся под лед. Федеральное агентство новостей, поощряющее региональных журналистов за освещение позитивных событий, вручает автору «Комсомольской правды — Санкт-Петербург» денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Приз за первое место в нашем оперативном конкурсе «Хорошие новости России», напомним, составляет 30 тысяч рублей, а за третье — 10 тысяч.

«Второе место в конкурсе «Хорошие новости России» для меня оказалась неожиданной, поскольку я не подавала заявку на участие в нем, а моя публикация была отобрана конкурсной комиссией Федерального агентства новостей из сотен и тысяч других, — заметила Лилия Козлова. — Конечно, мне очень приятно. И, конечно, это очень нужный и правильный конкурс, потому что он стимулирует журналистов писать лучше, чаще освещать позитивные события. Конечно, в нашем мире происходит много всяких страстей, всякого негатива, ужасов, но нельзя на этом зацикливаться. Конкурс ФАН об этом напоминает».

По словам сотрудницы петербургской редакции газеты «Комсомольская правда», узнав о ее выигрыше, коллеги тоже изъявили желание посоревноваться за денежные призы, которые вручает ФАН авторам хороших новостей, прошедших отбор жюри и набравших наибольшее количество голосов читателей.

«Здорово, что в конкурсе «Хорошие новости России» побеждают позитивные материалы, которые рассказывают людям о чем-то позитивном, дают положительные примеры, знакомят с героями, живущими по соседству, — заметила Лилия Козлова. — Благодаря таким публикациям СМИ посылают людям лучи добра, а они этому радуются. Это очень здорово. И, собственно, мотивации искать что-то новое, интересное, классное, появляется больше».

«Хорошие новости России» — это инициированный ФАН конкурс для журналистов из региональных СМИ, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные сведения о происходящем в Российской Федерации. Дважды в месяц поощряются авторы информационных материалов (в рамках конкурса актуальных публикаций, он же — оперативный конкурс), дважды в год — авторы больших аналитических или художественно-публицистических журналистских работ. Денежные призы в оперативном конкурсе составляют 10 тысяч рублей за третье место, 20 тысяч — за второе, 30 тысяч — за первое. Победитель большого конкурса «Хорошие новости России» получает 100 тысяч рублей.

Если вы хотите, чтобы ваши материалы участвовали в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», то вам нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что вы намерены побороться за призы, которые присуждаются дважды в месяц. Условия участия в этом конкурсе просты: претендующий на победу материал должен выйти в свет в период с 6 по 19 декабря и сообщать о чем-то хорошем. 20 декабря конкурсная комиссия выберет очередную десятку номинантов и выставит их на читательское голосование, которое будет длиться ровно одну неделю. Таким образом, новые победители конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» будут определены под самый Новый год. Дорогие журналисты региональных СМИ, не упустите свой шанс!