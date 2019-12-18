Стала известна причина задержания около 40 граждан Израиля в «Домодедово»

Москва, 18 декабря. Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту «Домодедово» из-за отсутствия необходимых для въезда в страну документов. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в воздушной гавани столицы.

Ранее СМИ сообщили о задержании около 40 израильтян в московском аэропорту. Источник назвал причину произошедшего.

«Из-за отсутствия необходимых въездных документов», — сказал собеседник ФАН.

Как передавал ТАСС, в посольстве Израиля в Москве сообщили, что не знают, по какой причине израильтяне были задержаны, и выразили надежду на разрешение ситуации в ближайшее время.