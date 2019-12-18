Больше россиян стали считать, что гаджеты ограничивают свободу человека

Москва, 18 декабря. Половина россиян считает, что с появлением гаджетов люди стали свободнее, однако шесть лет назад этой точки зрения придерживались 65% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ФОМ.

Согласно результатам исследования, 35% россиян считают, что использование электронных устройств ограничивает свободу человека. При этом шесть лет назад этого мнения придерживались лишь 16%. В свою очередь, доля тех, кто полагает, что с появлением переносных электронных устройств люди стали свободнее, составила 51% опрошенных. Шесть лет назад этот показатель составлял 65%.

Негативными сторонами использования гаджетов респонденты назвали: вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на детей, их здоровье и развитие (11%), возникновение зависимости и привыкания (10%), много плохой недостоверной информации (6%) и т. д.

«Судя по данным опросов 2013 и 2019 годов, мобильным телефонам люди теперь предпочитают смартфоны, а музыкальные плееры уходят в прошлое. 69% опрошенных не мыслят себя без мобильного телефона или смартфона, 31% ни от каких гаджетов особо не зависят», — говорится в сообщении на сайте ФОМ.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Опрос проводился среди граждан России от 18 лет и старше. Исследование охватило 104 населенных пункта в 53 субъектах страны.