Политолог рассказал, зачем Зеленский продлил особый статус Донбасса

Продление особого статуса Донбасса — это минимальный шаг, на который может пойти Киев без ущерба репутации. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Особый статус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.

«Возвращено с подписью от президента», — говорится в статусе законопроекта на портале Верховной рады. Закон вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

10 декабря Владимир Зеленский заявил журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», что закон об особом статусе Донбасса будет продлен. Как считает украинский президент, проще продлить действие документа, а позже внести в «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги с российской стороны.

Ход Зеленского

Как отметил Евгений Валяев, ход президента Украины Владимира Зеленского по продлению закона об особом статусе Донбасса прогнозировался еще до встречи «нормандской четверки» в Париже. Этот шаг — минимум, на который можно пойти украинской стороне без ущерба репутации, ведь это не создание какого-то нового закона, а продление действия старого, который был разработан еще при Петре Порошенко. От этого хода Зеленский ничего не теряет, в то же время он показывает Берлину и Парижу, что готов к шагам по реализации политического блока Минских соглашений.

«Никакого прогресса после подписания закона о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года ждать не стоит. Этот шаг не означает, что прямо сейчас начнутся конкретные переговоры по реализации «формулы Штайнмайера». По этому вопросу у Москвы и Киева пока остаются слишком большие разногласия. Вряд ли стоит ждать какого-то прогресса до следующей встречи «нормандской четверки», которая намечена на апрель следующего года. До этого времени стороны должны показать, что готовы к следующим шагам. Для этого важнее решить вопрос с отводом войск и остановкой обстрелов, а также произвести обмен пленными», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что после встречи в Париже лидеры Франции и Германии вместе с Евросоюзом продлили антироссийские санкции, введенные в 2014 году за Крым и Донбасс, так как не увидели серьезного прогресса на переговорах. Москва показала, что не будет поддаваться на сиюминутное давление в обмен на отмену санкций, что готова лоббировать свою линию и защищать интересы народных республик Донбасса.

«Киев очень хочет изменить содержание Минских соглашений, стремится к тому, что к ним не относились как к монументальному документу, а позволили сделать их более гибкими. Судя по реакции европейских посредников, Берлин готов к пересмотру соглашений при согласии всех сторон. Москве не выгоден пересмотр Минских соглашений, но если Париж и Берлин будут настаивать, то компромисс вероятно будет найден», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, сейчас важно понять, насколько далеко может перенести красную линию Владимир Зеленский и его команда при реализации минских договоренностей в деле изменения украинского законодательства. Без внесений изменений в Конституцию Украины дело не обойдется в любом случае.

Напомним, Зеленский в Париже сказал, что не готов менять конституцию под давлением иных стран. Президент России Владимир Путин в ответ подтвердил российскую позицию, что без таких изменений говорить о реализации «формулы» нет смысла. Евгений Валяев выразил мнение, что Зеленский сможет проявить гибкость, показав, что вносит изменения в Конституцию не под давлением России и европейских лидеров, а что это его собственное решение, либо даже сумет сослаться на то, что ему приходится иметь дело с провальным наследием его предшественника.

«Кабинет Зеленского уже зарегистрировал в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины», который касается децентрализации власти. Текст пока не был обнародован, но эти шаги показывают стремление Киева к компромиссам. Стоит даже говорить о том, что слова Зеленского, направленные больше на внутреннюю аудиторию, будут немного расходиться с тем, что он будет делать для решения донбасского кризиса. Также у Москвы и Киева существует более важный вопрос, требующий скорейшего решения — это переговоры по продлению транзита газа. Европейские лидеры сейчас ждут решения этого вопроса даже больше, чем какого-то стремительного прогресса по Минским соглашениям», — заключил Евгений Валяев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.