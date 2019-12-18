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Политолог рассказал, зачем Зеленский продлил особый статус Донбасса

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Политолог рассказал, зачем Зеленский продлил особый статус Донбасса

Продление особого статуса Донбасса — это минимальный шаг, на который может пойти Киев без ущерба репутации. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Особый статус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.

«Возвращено с подписью от президента», — говорится в статусе законопроекта на портале Верховной рады. Закон вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Политолог рассказал, зачем Зеленский продлил особый статус Донбасса

10 декабря Владимир Зеленский заявил журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», что закон об особом статусе Донбасса будет продлен. Как считает украинский президент, проще продлить действие документа, а позже внести в «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги с российской стороны.

Ход Зеленского

Как отметил Евгений Валяев, ход президента Украины Владимира Зеленского по продлению закона об особом статусе Донбасса прогнозировался еще до встречи «нормандской четверки» в Париже. Этот шаг — минимум, на который можно пойти украинской стороне без ущерба репутации, ведь это не создание какого-то нового закона, а продление действия старого, который был разработан еще при Петре Порошенко. От этого хода Зеленский ничего не теряет, в то же время он показывает Берлину и Парижу, что готов к шагам по реализации политического блока Минских соглашений.

«Никакого прогресса после подписания закона о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года ждать не стоит. Этот шаг не означает, что прямо сейчас начнутся конкретные переговоры по реализации «формулы Штайнмайера». По этому вопросу у Москвы и Киева пока остаются слишком большие разногласия. Вряд ли стоит ждать какого-то прогресса до следующей встречи «нормандской четверки», которая намечена на апрель следующего года. До этого времени стороны должны показать, что готовы к следующим шагам. Для этого важнее решить вопрос с отводом войск и остановкой обстрелов, а также произвести обмен пленными», — пояснил Евгений Валяев.

Политолог рассказал, зачем Зеленский продлил особый статус Донбасса

Эксперт заметил, что после встречи в Париже лидеры Франции и Германии вместе с Евросоюзом продлили антироссийские санкции, введенные в 2014 году за Крым и Донбасс, так как не увидели серьезного прогресса на переговорах. Москва показала, что не будет поддаваться на сиюминутное давление в обмен на отмену санкций, что готова лоббировать свою линию и защищать интересы народных республик Донбасса.

«Киев очень хочет изменить содержание Минских соглашений, стремится к тому, что к ним не относились как к монументальному документу, а позволили сделать их более гибкими. Судя по реакции европейских посредников, Берлин готов к пересмотру соглашений при согласии всех сторон. Москве не выгоден пересмотр Минских соглашений, но если Париж и Берлин будут настаивать, то компромисс вероятно будет найден», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, сейчас важно понять, насколько далеко может перенести красную линию Владимир Зеленский и его команда при реализации минских договоренностей в деле изменения украинского законодательства. Без внесений изменений в Конституцию Украины дело не обойдется в любом случае.

Политолог рассказал, зачем Зеленский продлил особый статус Донбасса

Напомним, Зеленский в Париже сказал, что не готов менять конституцию под давлением иных стран. Президент России Владимир Путин в ответ подтвердил российскую позицию, что без таких изменений говорить о реализации «формулы» нет смысла. Евгений Валяев выразил мнение, что Зеленский сможет проявить гибкость, показав, что вносит изменения в Конституцию не под давлением России и европейских лидеров, а что это его собственное решение, либо даже сумет сослаться на то, что ему приходится иметь дело с провальным наследием его предшественника.

«Кабинет Зеленского уже зарегистрировал в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины», который касается децентрализации власти. Текст пока не был обнародован, но эти шаги показывают стремление Киева к компромиссам. Стоит даже говорить о том, что слова Зеленского, направленные больше на внутреннюю аудиторию, будут немного расходиться с тем, что он будет делать для решения донбасского кризиса. Также у Москвы и Киева существует более важный вопрос, требующий скорейшего решения — это переговоры по продлению транзита газа. Европейские лидеры сейчас ждут решения этого вопроса даже больше, чем какого-то стремительного прогресса по Минским соглашениям», — заключил Евгений Валяев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.

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