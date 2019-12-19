Петербуржцы выступают против депутатов МО Смольнинское. ФАН-ТВ 

Культурных программ и экскурсий, которые уже давно полюбились жителям муниципального образования Смольнинское Санкт-Петербурга, похоже, в скором времени свободно не посетить. Новоизбранные депутаты планируют сократить бюджет досуговой программы на 8 млн рублей. Петербуржцы недоумевают, неужели, народные избранники их не слышат. Да, и народные ли — вопрос давно сомнительный.

«Дело не в экскурсиях и билетах, а в справедливости. Они думают, они - новая власть, но власть для народа, понимаете. То, что было хорошего, сразу сломать и начать вот с этого, ну это последнее дело! Избранникам народа говорить: «Нет, ребята!», — возмущена петербурженка Ольга Докторова.

Но порядка нет даже в совете депутатов. Спустя четыре месяца после выборов они так и не смогли определить главу муниципального образования, да и вопрос бюджета до сих пор остается открытым. На очередной встрече его принятие отложили до 23 декабря. Как отмечают местные жители, на «свято место» пришли еще незрелые политики. В особенности это «яблочники» и самовыдвиженцы. Петербуржцы уже выступают за их переизбрание. Впрочем, такое чувство, что и сами депутаты в своих силах сомневаются.

«Перевыбирать? Тут коллеги подсказывают хорошо реагировать, но я не знаю, как это с точки зрения закона. У меня станет намного больше свободного времени, скажу вам честно, потому что это огромный пласт бесплатной работы. Мне нравится моя работа, но иногда даю слабину», — признается депутат МО Смольнинское Александр Захаров.

«По-моему, даже у нас в уставе процедура переизбрания предусмотрена. Я только за, честно. Мне очень понравилась избирательная компания. Я в течение полутора месяцев ходил по парадным, стучал жителям в двери, представлялся, оставлял свои визитки, опрашивал о проблемах. То есть мне, например, не сложно повторить это. И все свои решения, которые мы принимали, отстоять еще раз в ходе предвыборной кампании», — настаивает депутат МО Смольнинское Никита Юферев.

От безысходности местные жители даже обратились к соседям: главе муниципального образования Лиговка-Ямская Вадиму Войтановскому. После безуспешных бесед с депутатами он решил попросить помощи у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Они постоянно саботируют работу МО Смольнинское, тем самым, дискредитируют в принципе статус депутата. Депутат — народный избранник, он должен работать во благо жителей, а не его личных интересов. Они делят власть, портфели, зарплаты. Ради этого они избирались? Вот в чем вопрос. Все социальные программы, в том числе, подготовка к Новому году и к празднованию Дня полного снятия фашисткой блокады поставлены под угрозу. Обращаемся, к Александру Дмитриевичу: «Просим вас, уважаемый Александр Дмитриевич, незамедлительно принять меры, вплоть до роспуска муниципального совета «Смольнинское», — заявил глава МО Лиговка-Ямская.

Какой ответ даст губернатор? Мы будем следить за развитием событий. А жители муниципального образования сейчас готовятся к следующему заседанию 23 декабря. Надежды, что народные избранники все же их услышат, увы, все меньше.