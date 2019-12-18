Эксперт объяснил заявление Пентагона о слежке за кораблем ВМФ РФ

Москва, 18 декабря. Заявление Пентагона о слежке за разведывательным кораблем ВМФ РФ «Виктор Леонов» является очередным фейком, который направлен на создание негативного образа России. Об этом заявил глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

Ранее в Пентагоне заявили, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование ВС США следит за российским кораблем-разведчиком «Виктор Леонов», который находится в международных водах у юго-восточного побережья США.

«Это очередной фейк, который призван работать над созданием образа России в качестве «неадекватного субъекта» в глазах международного сообщества. Ничего нового. Все, что говорится, — ложь», — подчеркнул Жилин.

Он также добавил, что российская сторона осуществляет судоходство в соответствии с международными правилами. При этом американские корабли ведут не только разведывательную деятельность, а также принимают участие в боевых действиях, нарушая международное право, передает радио Sputnik.

«Мы будем действовать, как суверенная держава — если нужно, чтобы наш корабль был где-то, то он должен там быть, о чем бы ни кричала американская разведка. Не Пентагону указывать кому-либо, как себя вести», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что средний разведывательный корабль «Виктор Леонов» из состава Северного флота ВМФ РФ регулярно совершает походы, маршруты которых проходят через международные воды.