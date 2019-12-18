В Баку наградили лауреатов IX ежегодной премии «Время инноваций»

В отеле Fairmont Baku, Flame Towers в рамках IX ежегодной премии «Время инноваций» состоялся форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций ведущих компаний России и СНГ. Площадка собрала более двухсот делегатов из пяти стран.

Итоговое мероприятие премии «Время инноваций» в девятый раз становится местом встречи тех, кто понимает значимость инноваций и определяет инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. В этом году участники представили свои уникальные инновационные бизнес-кейсы, обменялись опытом внедрения передовых технологий и обсудили перспективы цифровизации различных отраслей.

На сегодняшний день, благодаря появлению множества финтех-проектов, количество которых продолжает стремительно расти, безусловный лидер цифровизации — рынок финансовых услуг.

«В наш Call-центр ежедневно поступали звонки с вопросом «Дошел ли мой платеж?» Мы хотели создать сервис, позволяющий пользователям QIWI-терминалов самостоятельно проверять статус платежа, не тратя время на звонки. Использовали простую механику со сканированием QR-кода — теперь каждый клиент может отследить поступление денег в онлайн-режиме и даже провести платеж в случае его задержки в системе. Мы рады, что ввели действительно полезный для людей инструмент, и что он получил признание профессионалов», — поделилась Мария Леонова, менеджер по развитию продуктов АО «КИВИ».

Одна из отличительных черт цифровизации — появление широкого спектра продуктов, снижающих зависимость игроков от традиционных инструментов. Артем Дуров, генеральный директор компании «Открытие Факторинг» рассказал о том, какое влияние оказывают инновации на развитие индустрии финансовых услуг

«Мы очень рады, что наши разработки отмечены профессионалами. Мы всегда были уверены в необходимости постоянного совершенствования наших продуктов. Будущее за технологиями, позволяющими максимально быстро адаптироваться к изменениям. Диджитализация всех процессов и перенос их в онлайн улучшают продукты и повышают удовлетворенность клиентов. Работа с самыми передовыми технологиями повышает заинтересованность в развитии наших сотрудников », — сказал он.

Диджитализация в финансовом секторе коснулась не только продуктов, ориентированных на конечного потребителя, но и бизнес-процессов компаний. Дарья Кузнецова, менеджер по обучению и развитию QIWI, рассказала о создании онлайн-платформы для обучения сотрудников.

«На таком динамичном рынке, как финтех, нужно постоянно развивать команду и навыки людей, поэтому образование сотрудников для нас крайне важно. В создании Qampus мы фокусировались на том, чтобы делать планирование развития осознанным, а организацию обучения продуктивной», — поделилась Дарья.

Форум запомнился участникам не только уникальными кейсами и живой дискуссией, но и мастер-классами от ведущих бизнес-тренеров России и Азербайджана — Moscow Business School, Develor и Master Coach Azerbaijan.

Завершением официальной части трехдневного мероприятия стала торжественная церемония награждения лучших проектов, удостоенных премии «Время инноваций — 2019». Экспертный совет определил самые впечатляющие кейсы компаний в 15 категориях: от IT и телекоммуникаций до e-commerce, от нефтегазовой отрасли до науки и образования.

Победителями премии этого года стали более пятидесяти компаний, в числе которых: Объединенная авиастроительная корпорация, АО «Вертолеты России», ASUS, ПАО Сбербанк, ООО «Аэроэкспресс», AzerTelecom, ПАО МТС, ПАО «Аэрофлот», АО «Росэлектроника», Dell Technologies, Tele2, ООО «Сеннхайзер Аудио», АО «Зарубежнефть», Yota, ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ПАО «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, СК «Ингосстрах-Жизнь», СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», компания «Теремъ», Сеть стоматологий Smile-at-Once, ООО «Европейская Юридическая Служба», QIWI, сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», ООО «Открытие Факторинг», АО «КИВИ», АО «Почта России», NL International, X-Fit в России.

Подводимые ежегодно итоги премии являются своего рода индикатором инновационности разных секторов экономики. Еще 9 лет назад лидерами развития определенно выступали компании из сферы высоких технологий, но тренд сменился: на пальму первенства сейчас уверенно претендует ритейл — из сегмента B2C на премию было подано больше половины заявок.

«Транспортная доступность аэропортов в мегаполисе — очень важный вопрос. Мы стремимся повысить мобильность жителей и гостей Москвы и агломерации, сделать поездку в аэропорт максимально комфортной для каждого. Все нововведения направлены на то, чтобы позволить пассажирам выбирать наиболее удобный для них формат трансфера в столичные авиагавани», — рассказала заместитель генерального директора компании «Аэроэкспресс» Яна Шеметова.

«Почта России развивает, модернизирует и совершенствует сервис электронных писем на протяжении нескольких лет. Для нас признание такого уровня — свидетельство проделанной нами работы, эффективности стратегии и задел на постановку новых амбициозных целей. Мы постоянно работаем над качеством предоставляемых услуг, принимая во внимание тотальную цифровизацию отрасли, которая делает нас еще ближе к нашему клиенту. Приятно, что наши пользователи замечают эти изменения», — объясняет успех проекта заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Итоги прошедшей в Баку Премии были высоко оценены представителями компаний-участников.

«В поисках невероятного» — девиз компании ASUS, который наиболее точно отражает наше стремление к инновациям, — говорит директор по сервисному обслуживанию ASUS в России Сергей Кудрявцев. — Эта награда особенно важна для компании, потому что полностью раскрывает наш фокус именно на инновационность всех продуктов, которые компания предлагает нашим потребителям».

Премия «Время инноваций» учреждена фондом «Социальные проекты и программы» в 2011 году. В экспертный совет премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, совет ежегодно выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.

Партнеры премии — компания «Аэроэкспресс» и исследовательский холдинг Romir; партнер церемонии награждения — компания Ganja Sharab; экскурсионныее партнеры — Arvizio и TES Tour (Азербайджан).