ФСБ проверит заявление киевского чиновника о готовности «принять пару областей» России

Москва, 18 декабря. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проверит высказывание украинского вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять в состав Украины несколько российских регионов.

Кулеба отреагировал в Twitter на высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины ряда областей. Он заявил, что «никто никуда не выйдет».

«Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато, готовы принять пару областей РФ для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», ― написал Кулеба.

Вице-премьер также прикрепил к своему посту карту расселения украинцев, которая, по предположительным данным, была составлена львовским историком Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии во время Первой мировой войны.

В Следственный комитет РФ поступило заявление с просьбой проверить высказывание Кулебы на предмет нарушения статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

СКР перенаправил заявление в ФСБ РФ, Федеральное агентство новостей получило копию заявления.

Ранее спикер Госдумы Володин, комментируя действия украинской делегации в ходе форума ООН в швейцарской Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, обратил внимание на то, что такие выходки говорят о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда других регионов.