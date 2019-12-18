РФ не нужно строить новые базы и увеличивать свой контингент в Сирии, заявили в Совфеде

Москва, 18 декабря. Россия успешно справляется со своей главной задачей в Сирии: помогает Дамаску бороться с международным терроризмом. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не намерена увеличивать число своих военных в Сирийской Арабской Республике. По его словам, нынешнего числа российских военнослужащих в Сирии достаточно, чтобы помогать правительственной армии САР бороться с незаконными вооруженными группировками. Состав военных баз РФ в Тартусе и Хмеймиме останется прежним, подчеркнул Валерий Герасимов.

Сенатор Джабаров, комментируя заявление Герасимова, подчеркнул, что Россия успешно справляется со своей главной задачей в Сирии. Потому, отметил он, РФ и не нуждается в увеличении числа военных.

«Мы не собираемся строить новые базы и увеличивать численность контингента, потому что нам это не нужно. Задача состоит в том, чтобы держать ситуацию под контролем законно избранного президента Сирии», — сказал Джабаров в комментарии «ПолитЭксперту».

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва помогает Дамаску в борьбе с терроризмом. Более четырех лет назад, после обращения к России президента Сирии Башара Асада с просьбой о помощи, российские военные начали борьбу с джихадистами в САР.

Сейчас большая часть страны находится под контролем правительственных сил Сирии, однако в некоторых регионах государства — например, в Идлибской зоне деэскалации, — боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Сейчас на первый план в САР выступают вопросы мирного урегулирования, восстановления страны после боевых действий и возвращения беженцев.