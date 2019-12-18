Рецепты на Новый год 2020: салаты, горячее, десерты, что можно готовить, а что — нельзя

Федеральное агентство новостей публикует простые и вкусные рецепты на Новый год 2020 с фото и видео. Предлагаем вам приготовить кое-что новое и интересное для встречи года Белой Крысы.

Оригинальные новогодние закуски и салаты

Поскольку наступающий 2020 год будет годом Белой Крысы, то вполне уместно поставить на праздничный новогодний стол блюда в виде символа грядущего года или украшенные самодельными «крысами-мышами». И лучше всего для этого подойдут закуски и салаты.

«Мышей» для праздничного стола можно сделать из вареных яиц, сыра и черного перца горошком.

Уши и хвост вместо сыра можно сделать из моркови, а усики «мышки» — из зеленого лука.

Также можно использовать куриные и перепелиные яйца — тогда получатся «взрослые крысы» с «крысятами» для украшения новогодних блюд. Идеально такой декор будет смотреться на салатах, верхний слой которых покрыт тертым сыром либо измельченным желтком куриного яйца. Например, на салате «Мимоза».

Но мы предлагаем необычный рецепт салата «Мимоза», который получается очень нежным. Для салата потребуется:

— 500 г филе белой и красной рыбы (по 250 г каждого вида, можно использовать филе сибаса и лосося);

— 100 г твердого сыра;

— 100 г сливочного масла;

— 6 куриных яиц;

— 1 пучок зеленого лука;

— 6 столовых ложек майонеза.

Отварить рыбное филе и яйца, остудить, сливочное масло заморозить. Салат выложить слоями в следующем порядке: первым слоем идет половина натертого на крупной терке яичного белка, вторым слоем — ½ натертого на крупной терке сливочного масла, третьим — половина натертого на мелкой терке твердого сыра, четвертым — ½ мелко нарезанного зеленого лука, пятым — половина размятого вилкой или мелко нарезанного филе красной и белой рыбы, шестым слоем — 3 ложки майонеза. Разровнять поверхность и повторить все слои. Сверху посыпать натертым на мелкой терке куриным желтком и поставить в холодильник для пропитки часа на три, а лучше — дольше. Затем салат можно украсить самодельными «белыми мышами».

Кстати, таких яичных «мышей» можно сделать с аппетитной начинкой. Вот рецепт самых вкусных фаршированных куриных яиц:

— 6 крупных яиц;

— 1 банка натуральной печени трески;

— ¼ репчатого лука (желательно — салатного красного);

— 1 столовая ложка майонеза;

— соль по вкусу.

Яйца отварить и остудить, почистить, разрезать пополам и вынуть желтки. Из банки с печенью трески слить масло, отправить печень к желткам, размять до однородности вилкой, добавить майонез и мелко нарезанный лук, хорошо перемешать, подсолить. Заполнить белковые оболочки печеночной массой, выложить на тарелку, застеленную салатным листом, начинкой вниз, а сверху сделать мышиные мордочки и хвостики из сыра или моркови, перца горошком и зеленого лука.

Вот еще пара салатов, которые идеально подойдут для встречи нового года, символом которого является Белая Крыса.

Салат «Мышкин дом» — рецепт с видео

Ингредиенты:

— 200 г мягкого сыра;

— 300 г свежих шампиньонов;

— 80 г консервированного ананаса;

— 200 г куриной грудки;

— майонез по вкусу;

— 2-3 зубчика чеснока;

— два слайса моркови;

— несколько «нитей» корейской моркови для «мышиных хвостиков»;

— перец горошком для «мышиных глаз»;

— 2 перепелиных яйца;

— 3 куриных яйца.

Куриную грудку отварить, либо, как показано в видеорецепте, пожарить с помощью специальных пропитанных специями листов для жарки куриного филе. Отварить яйца. Пока они и куриное филе остывают, нарезать тонкими слайсами промытые и высушенные шампиньоны. Обжарить их сначала на сухой сковороде, а когда жидкость из грибов выпарится, добавить растительное масло и обжарить шампиньоны до золотистого цвета, посолить.

Курицу нарезать мелкими кубиками и отложить. Мягкий сыр натереть на мелкой терке, добавить к нему измельченный чеснок и майонез, отложить в сторону. Ананас нарезать кубиками, отложить. Куриные яйца почистить, отделить белки от желтков. Натереть белки на мелкой терке.

На большое блюдо выложить шампиньоны в форме треугольника, как будто это кусочек сыра. Промазать грибы майонезом, сверху положить белки, подровнять, промазать майонезом, затем выложить курицу, потом — слой из ананасов, сверху — сыр с чесноком и майонезом, затем — тертый на мелкой терке желток. Украсить получившийся треугольник сыра «мышками», сделанными из отварных перепелиных яиц.

Нежный и сочный салат «Мышки» на Новый 2020 год

Ингредиенты:

— 2 отварных картофелины;

— 3-4 куриных яйца;

— 250 г отварного куриного филе;

— 1 свежий огурец;

— 200 г пекинской капусты;

— 150 г твердого сыра;

— майонез по вкусу;

— соль, перец.

Для украшения: несколько перепелиных яиц, перец горошком (из него будут глазки для «мышат»), сушеная гвоздика (из нее будут носики «мышат»), сыр Маасдам в нарезке.

Курицу, огурец и пекинскую капусту порезать небольшими кусочками, сыр, отварные куриные яйца и картофель натереть на крупной терке. Выложить салат слоями, используя большое кулинарное кольцо (можно форму для приготовления коржей без дна). Сначала идет картофель, сверху его нужно смазать майонезом, потом куриное филе с майонезом, разровнять, сверху — пекинская капуста, затем огурец, смазать майонезом, затем куриные яйца, сверху — майонез, затем — тертый сыр. Убрать кольцо, промазать края салата майонезом и задекорировать сыром Маасдам, украсить «мышками» из перепелиных яиц.

Рецепты горячих блюд на Новый год 2020

В качестве основных блюд предлагаем приготовить на новогодний стол пряную свинину с черносливом, пикантные куриные ножки или фаршированную грибами, сыром и беконом картошку.

Сочная свинина с черносливом

Для этого блюда понадобится:

— 1,4 кг свинины (лучше — шея);

— 4 чайных ложки горчицы;

— 4 чайных ложки майонеза;

— 10 зубчиков чеснока;

— 1 чайная ложка соли;

— 2 щепотки перца;

— 300 г чернослива.

Сделать маринад из давленого чеснока, горчицы, майонеза, соли и перца. В свинине сделать частые поперечные разрезы (через 2-3 см в зависимости от размеров куска), переложить мясо на противень с фольгой, обильно смазать маринадом, в надрезы положить чернослив, обернуть мясо фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на один час, потом фольгу развернуть и запекать свинину еще 30 минут для румяности.

Пикантные куриные ножки

Этот рецепт подойдет для тех, у кого нет духовки, и не оставит равнодушным ни одно гостя за праздничным столом. А все благодаря пикантному медово-соевому соусу.

Ингредиенты:

— 1 кг куриных ножек;

— 1 головка чеснока;

— 2 чайные ложки меда;

— 2 столовые ложки бальзамического винного уксуса;

— 7 столовых ложек соевого соуса;

— 30 г имбиря;

— 1 помидор;

— 1 красный перец;

— 2 луковицы;

— кунжут;

— соль, перец по вкусу.

Делаем соус из меда, натертого имбиря и чеснока, соевого соуса и уксуса. Обжариваем куриные ножки 10-15 минут, солим и перчим их. Мелко нарезаем лук, перец и помидор, пассируем овощи 5-7 минут. Добавляем к курице овощи, соус и немного воды, оставляем тушить 15-20 минут. Посыпать готовое блюдо кунжутом.

Фаршированный картофель с грибами, сыром и беконом

Ингредиенты:

— 5 крупных картофелин;

— 5-6 шампиньонов;

— 150-200 г бекона;

— 150 г сыра;

— 1 луковица;

— соль и специи по вкусу.

Картофель хорошо помыть и высушить, разрезать вдоль пополам. Срез смазать растительным маслом. Выложить картофельные половинки на промазанный растительным маслом противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

В это время приготовить начинку. Для этого обжарить мелко нарезанный лук и порезанные слайсами шампиньоны, посолить. Нарезать небольшими кубиками бекон, отправить его к доведенным до золотистого цвета грибам с луком. Пока начинка румянится, натереть на мелкой терке сыр.

Когда картошка запечется, вынуть из нее с помощью столовой ложки серединку так, чтобы кожура не прорвалась. Размять «сердцевины» картошки вилкой, добавить туда обжаренную начинку и половину сыра, перемешать и заполнить этой массой, утрамбовывая, выемки в картофеле. Вернуть фаршированный картофель на противень, сверху присыпать оставшимся сыром и запекать еще 15 минут при той же температуре.

Такой картофель получается очень сытным и вкусным. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром.

Десерты на Новый 2020 год: простые, легкие и вкусные

Желе из мандаринов в шампанском

— 6 мандаринов;

— 750 мл шампанского (можно использовать детское, а можно заменить яблочным соком);

— зерна половины граната;

— 28 г желатина.

Залить желатин примерно 200 мл шампанского и оставить набухать на 5 минут. Выложить желатин в кастрюлю и растопить на медленном огне. Добавить оставшееся шампанское к растопленному желатину. Мандарины почистить и разделить на дольки. Выложить их на дно силиконовой формы, украсить гранатовыми зернами и залить остывшим шампанским с желатином так, чтобы фрукты были им покрыты. Отправить в холодильник до полного застывания, повторить процедуру до тех пор, пока фрукты не закончатся (примерно два раза, то есть у десерта будет три слоя).

Чтобы извлечь застывшее желе из силиконовой формы, ее нужно несколько секунд подержать в горячей воде.

Мандариновая панакота

— 200 г кремового сыра;

— 8 сладких мандаринов без косточек;

— 28 г желатина;

— 250 мл жирного молока;

— 50 г сахара;

— 10 г ванильного сахара.

Мандарины очистить от кожицы, разделить на дольки и измельчить с помощью блендера. Процедить через сито (этот пункт — не обязательно).

В получившийся мандариновый сок добавить 20 г желатина и столовую ложку сахара, поставить на медленный огонь, довести до кипения, но не кипятить. Заполнить мандариново-желатиновой смесью формы (бокалы) наполовину, отправить в холодильник застывать.

В это время смешать молоко с оставшимся желатином, сахаром, ванильным сахаром, довести до кипения. Добавить крем-сыр, хорошо перемешать, дать остыть. Когда мандариновый слой застынет в холодильнике, добавить к нему творожный и снова отправить в холодильник застывать. Перед подачей украсить листиками мяты.

Что можно есть в Новый год, а что — нельзя

Считается, что символ 2020 года — неприхотливое в еде животное, любящее самые разнообразные угощения. Чтобы порадовать Белую Крысу, на новогодний стол нужно ставить незаурядные, интересные, но в то же время простые блюда. Главное — не перестараться, потому что Крыса не любит пафоса и экзотики.

Символ года — животное всеядное, ей легко угодить. Единственное, чего не следует ставить на стол, — это капуста, редис и репа, а также манная крупа. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса и сырам, не имеющим резкого запаха, если хотите задобрить покровительницу наступающего года.