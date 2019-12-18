Захарова рассказала, что Лавров обсудит с главой МИД Сирии

Москва, 18 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 декабря планирует встретиться со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Запланирована встреча Лаврова с господином Муаллемом. Он прибывает в Москву для участия в 12-м заседании постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве председателя сирийской части МПК», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Захаровой, дипломаты обсудят текущую ситуацию в Сирии, работу конституционного комитета, восстановление САР после войны и возвращение сирийских беженцев на родину. Кроме того, Лавров и Муаллем поднимут вопрос об усилении сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах.

Напомним, что война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. В частности, речь идет о военном контингенте США. Как сообщает «Газета.ру», американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как были вынуждены вывести большую часть сил из-за начала турецкой военной операции «Источник мира».