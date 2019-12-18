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Бывший владелец «Спартака» оценил трансферные планы клуба на зиму

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Бывший владелец «Спартака» оценил трансферные планы клуба на зиму

Москва, 18 декабря. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал планы красно-белых на зимнее трансферное окно.

«В том, чтобы отказаться от трансферов зимой, учитывая, мягко скажем, неудачные приобретения летом, есть резон. Наверное, в клубе хотят прежде определиться с тем, как будут приобретаться игроки, когда будет выстроена селекционная политика. Поэтому не вижу ничего критического в такой позиции клуба», — заявил менеджер.

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб, вероятнее всего, не будет делать приобретения в ходе зимнего трансферного окна.

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