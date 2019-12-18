«Гатчинского Мэнсона» арестовали на два месяца. События дня. ФАН-ТВ

Граждане Украины с 1 марта будущего года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук . А вот при выезде украинцев с территории нашей страны пограничная служба Незалежной будет осуществлять пропуск по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения границы с Россией. Напомним, во время военного положения в ноябре — декабре 2018 года въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на Украину был запрещен. После снятия запрета Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал усилить пограничный контроль. Отметим, что по словам премьер-министра Украины, новшество якобы упростит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на оформление в пограничной службе. Стоит вспомнить слова президента РФ Владимира Путина, ранее он заявлял, что Москва не станет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины. А даже облегчит режим их пребывания в России и процесс получения гражданства.

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить детали новой пенсионной реформы с профсоюзами. Однако отказываться от нее власти страны не собираются. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на офис французского лидера. Новые изменения — одна из самых острых для Франции тем. Местные жители ее не только обсуждают, но и яро выступают против. Протесты, поджоги, нападения на полицию — демонстранты будто бы вдохновились действиями «желтых жилетов». Возмущает французов целый пласт изменений, которые могут коснуться каждого из них. Так, предполагается, что в ближайшие годы пенсии в полном объеме французы будут получать не с 62, а с 64 лет, могут исчезнуть около 20 особых пенсионных режимов, на заслуженный отдых позже будут выходить сотрудники государственных транспортных предприятий. Такие изменения, по словам властей Франции, необходимы для того, чтобы сбалансировать пенсионный бюджет. Но они готовы выслушать все проблемные моменты. Митинги по всей Франции гремят уже две недели. Последний собрал свыше 600 тысяч французов. Со временем демонстрации стали носить размытый политический характер. На них начали появляться лозунги, которые совсем не касаются новой реформы. Не исключено, что вскоре политические требования митингующих возрастут.

«Гатчинского Мэнсона» арестовали на два месяца

46-летнему жителю Ленинградской области Андрею Бовту грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, в понедельник его задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней дочери. В ходе обыска у него нашли арсенал оружия. Ситуацию прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленобласти по взаимодействию со СМИ Юлия Матолыгина.

«По признакам преступлений, предусмотренных статьями 131, 132, 222 и 222.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи по этим преступлениям, в частности половым, предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы. В настоящее время следователи пообщались и с подозреваемым, и с матерью пострадавшей девочки, также нами была допрошена несовершеннолетняя потерпевшая с участием педагога-психолога, допрошены другие члены семьи, также допрошены иные свидетели, имеющие отношение к данной семье», — заявила Юлия Матолыгина.

Напомним, большая и с виду обычная семья жила в трехэтажном кирпичном коттедже, который на деле оказался оружейным складом. Выяснилось, что Андрей Бовт семь лет насиловал свою 13-летнюю дочь. В произошедшем пытается разобраться и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Как рассказали следователи, детей изымут из семьи. Еще один важный вопрос, ответ на который предстоит выяснить: почему социальные службы только сейчас узнали, что дети воспитывались в таких чудовищных условиях.