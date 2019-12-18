Президент Хорватии деликатно напомнила избирателям о своей дружбе с Путиным

Загреб, 18 декабря. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила перед своими избирателями на фоне фотографии президента РФ Владимира Путина.

Она деликатно напомнила о своей дружбе с Путиным в ходе предвыборной кампании, посвященной предстоящей в следующем годку гонке.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро», — подчеркнула Грабар-Китарович, когда проектор показал фотографию Путина над ее головой.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 декабря 2019 г.

Отметим, что политик была избрана на пост президента Хорватии в декабре 2014 года. Следующие президентские выборы состоятся в 2020 году. Как сообщает телеканал 360, год назад президент Хорватии попала в топ-5 персон, которые сумели растопить сердца россиян. Политик прибыла в Россию эконом-классом, чтобы поддержать хорватскую сборную по футболу, и лично поздравила спортсменов с победой в четвертьфинала чемпионата мира.

Отметим, что Россия сотрудничает с Хорватией по разным вопросам. В сентябре страны провели в Москве переговоры на уровне министров внутренних дел. В ходе встречи стороны отметили важность совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, которые остаются ключевыми факторами дестабилизации обстановки во всем мире.