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Президент Хорватии деликатно напомнила избирателям о своей дружбе с Путиным

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Президент Хорватии деликатно напомнила избирателям о своей дружбе с Путиным

Загреб, 18 декабря. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила перед своими избирателями на фоне фотографии президента РФ Владимира Путина.

Она деликатно напомнила о своей дружбе с Путиным в ходе предвыборной кампании, посвященной предстоящей в следующем годку гонке.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро», — подчеркнула Грабар-Китарович, когда проектор показал фотографию Путина над ее головой.

Отметим, что политик была избрана на пост президента Хорватии в  декабре 2014 года. Следующие президентские выборы состоятся в 2020 году.  Как сообщает телеканал 360, год назад президент Хорватии попала в топ-5 персон, которые сумели растопить сердца россиян. Политик прибыла в Россию эконом-классом, чтобы поддержать хорватскую сборную по футболу, и лично поздравила спортсменов с победой в четвертьфинала чемпионата мира.

Отметим, что Россия сотрудничает с Хорватией по разным вопросам. В сентябре страны провели в Москве переговоры на уровне министров внутренних дел. В ходе встречи стороны отметили важность совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, которые остаются ключевыми факторами дестабилизации обстановки во всем мире.

Источник: Телеканал 360
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