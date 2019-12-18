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РФ зафиксировала 45 нарушений перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в Сирии

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РФ зафиксировала 45 нарушений перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в Сирии

Москва, 18 декабря. Российская сторона комиссии по перемирию зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки, турецкая ― 40. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в среду на сайте ведомства.  

По данным Минобороны РФ, российские наблюдатели за прошедший день сообщили о 45 фактах открытия огня, в том числе 14 в провинции Идлиб, 12 в Латакии, 11 в Алеппо и восьми в Хаме.

Турецкая сторона комиссии зафиксировала 32 случая нарушения перемирия в провинции Идлиб и по четыре в Алеппо и Латакии.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что за последние сутки были проведены две гуманитарные акции в провинциях Идлиб и Хасака.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ).

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что подразделения российской военной полиции с турецкими коллегами провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо вдоль сирийско-турецкой границы. Колонну с воздуха прикрывали вертолеты ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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