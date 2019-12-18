В Верховной раде захотели превратить Кубань в «украинскую Кубу»

Киев, 18 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Краснодарский край должен «войти в сферу влияния Украины».

«Я хочу, чтобы украинская Кубань была, как тот Остров свободы — Куба. И на самом деле, мы должны все для этого сделать», — сказал депутат.

Кроме того, Гончаренко призвал своих коллег посетить выставку под названием «Возвращаем своих: история украинской Кубани», которая открылась в стенах Верховной рады. По словам Гончаренко, подобная формулировка не является мифом или выдумкой.

«Это не мифы или выдумки. В 1926 году там проживало более 62% украинцев», — добавил депутат.

Гончаренко выразил уверенность, что жители «Кубани до сих пор говорят на украинском», а также поют украинские песни и танцуют гопак.

Стоит отметить, что украинские политики неоднократно заявляли о «необходимости присвоить» часть территорий России. Так, лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявлял, что Киев должен силой «вернуть» Кубань и Кавказ, отмечая, что там якобы высокий уровень «национального украинского сознания». Бывший лидер неонацистской группировки «Правый сектор»1 (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош грозился «захватить» Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.

Позднее в Госдуме РФ призвали Яроша начать свой «боевой поход с захвата» Воркуты, так как там для него уже подготовлено место в тюрьме. В Совфеде подобные воинственные заявления украинских политиков назвали маниакальным бредом, а также посоветовали украинским деятелям обратиться за помощью к психиатрам.

1 Организация запрещена на территории РФ.