Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 18 декабря.

Росконтроль проверил сливочное масло 36 брендов на российских прилавках и назвал лучшие марки. Росконтроль назвал марки настоящего сливочного масла.

Несмотря на приличные кассовые сборы, Сергей Соседов не собирается смотреть фильм «Тот самый концерт». Критик рассказал, почему фильм Пугачевой не заслуживает внимания.

Россия имеет настолько большое влияние, что может влиять на выборы по всему миру, считают в Киеве. Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского.

Сценарии учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку к задействованию войск в крупном конфликте. НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту, считают в Генштабе РФ.

Предпосылок для крупномасштабной войны сейчас нет, заявил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов. В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны.

НАТО целенаправленно готовится к масштабному военному конфликту, заявил глава российского Генштаба Валерий Герасимов. В Госдуме рассказали, кто первым попадет под удар в случае агрессии НАТО против РФ.

NORAD подтвердило слежку за российским кораблем-разведчиком «Виктор Леонов», который совершает поход у берегов США. Пентагон рассказал о слежке за российским кораблем.

Упоминание Крыма необходимо исключить из Конституции Украины, которая в настоящее время не отвечает современным реалиям. В Крыму отреагировали на «устаревшие» планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса».

Руководитель ЛДПР прокомментировал возможность объединения России и Белоруссии в единое государство. Жириновский уверен, что Лукашенко может войти в историю объединителем.

В посольстве США добавили, что поддерживают право граждан собираться и мирно протестовать. Посольство США в Киеве высказалось о столкновениях возле Рады.