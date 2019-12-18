ФАН поздравляет Алексея Венедиктова с днем рождения

Сегодня свой 64-й день рождения отмечает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Алексей Алексеевич! Редакция Федерального агентства новостей сегодня хочет назвать несколько самых сильных качеств Вашей личности.

Ваши седины помнят многое, как и Вашего кумира Рональда Рейгана, называвшего Вашу Родину, СССР, «империей зла». Хочется отметить Вашу преданность идеалам: Вы следуете заветам 40-го президента США и продолжаете его дело — упорно пытаетесь разрушить Россию.

И делаете Вы это искусно, проявляя невероятный навык коммуникации. Вам удается поддерживать связи с западными структурами и олигархами, что абсолютно не мешает Вам работать на государство и получать от него финансирование в «Газпром-медиа». Как говорится, ласковое дитя двух мамок сосет!

Однако, чему тут удивляться? Вам было необходимо уметь находить общий язык с учениками, будучи учителем. Особенно с ученицами старшей школы, которым Вы преподавали, скажем так, внеклассные уроки сексуального воспитания, о чем сами с гордостью рассказывали.

Жаль только, что опыт, полученный за 20 лет работы в школе, не помог Вам в воспитании сына. Алексей Венедиктов-младший в своем юном возрасте уклоняется от службы в армии, участвует в незаконной продаже алкоголя, разжигает межнациональную рознь, подвергает опасности пешеходов и других участников дорожного движения и провоцирует ДТП.

Но что это мы о грустном. Давайте вспомним, какой Вы замечательный друг, который «эвакуирует» своих товарищей за границу от любых опасностей в России. Алексей Алексеевич, а, может, ну ее, эту борьбу с «империей зла»? Она тысячу лет стоит, и простоит еще столько же. Эвакуируйте сами себя, а мы тут уж как-нибудь сами.



С Днем Рождения!