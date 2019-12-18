Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ширвиндт впервые встретился с Науменко в эфире новогодней программы

53
0 Оставить комментарий

Ширвиндт впервые встретился с Науменко в эфире новогодней программы

Москва, 18 декабря. Советский и российский актер Александр Ширвиндт впервые встретился с Народной артисткой Ольгой Науменко.

Актеры вместе снимались в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», но никогда друг друга не видели вживую. Режиссер Эльдар Рязанов ни разу не свел их вместе на съемочной площадке, а после этого их жизненные пути разошлись.

Телеканал «МИР24» пригласил двух известных артистов в студию новогодней программы «Кино со вкусом». Ведущим проекта выступил Андрей Макаревич, который не только приготовил блюда из «Иронии судьбы», но и сыграл несколько бессметных мелодий на гитаре.

Кроме того, участие в программе приняли сын Ширвиндта Михаил, Валентина Талызина и Ольга Науменко. Актеры поделились воспоминаниями о съемках картины и жизненными историями.

Ранее появилась информация о том, что Ширвиндт перенес экстренную операцию на сердце. Однако сын актера быстро развеял слухи о проблемах отца со здоровьем.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров