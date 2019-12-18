Ширвиндт впервые встретился с Науменко в эфире новогодней программы

Москва, 18 декабря. Советский и российский актер Александр Ширвиндт впервые встретился с Народной артисткой Ольгой Науменко.

Актеры вместе снимались в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», но никогда друг друга не видели вживую. Режиссер Эльдар Рязанов ни разу не свел их вместе на съемочной площадке, а после этого их жизненные пути разошлись.

Телеканал «МИР24» пригласил двух известных артистов в студию новогодней программы «Кино со вкусом». Ведущим проекта выступил Андрей Макаревич, который не только приготовил блюда из «Иронии судьбы», но и сыграл несколько бессметных мелодий на гитаре.

Кроме того, участие в программе приняли сын Ширвиндта Михаил, Валентина Талызина и Ольга Науменко. Актеры поделились воспоминаниями о съемках картины и жизненными историями.

Ранее появилась информация о том, что Ширвиндт перенес экстренную операцию на сердце. Однако сын актера быстро развеял слухи о проблемах отца со здоровьем.