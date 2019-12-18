Глава ФНС России рассказал о планах по переходу на бесконтактное налоговое администрирование

Париж, 18 декабря. Цифровая трансформация позволит вести экономическую деятельности внутри стран прозрачно и без отчетностей. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

Соответствующие заявление глава Налоговой службы сделал на пленарном заседании Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в Париже, передает «360».

«Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению», — заявил руководитель Михаил Мишустин.

Основными темами пленарного заседания стали формулирование стратегии цифровой трансформации налоговых органов и обсуждение подходов к формированию видения «Налоговая администрация 2030». В пленарном заседании принимают участие более 60 делегатов из 30 стран.

Главы ФНС России отметил, что приоритетом для налоговых органов в будущем должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества. Этих целей можно достигнуть благодаря механизму автоматического соблюдения налогового законодательства. На этом фоне актуально развивать автоматизированные системы искусственного интеллекта, совмещать с экосистемами налогоплательщиков и предоставлять им персонализированные проактивные услуги.

В качестве примера Михаил Мишустин привел приложение «Мой налог», успешно функционирующее в России в рамках специального налогового режима для самозанятых. Он подчеркнул, что подобную схему налогового администрирования необходимо совершенствовать.

«Впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду», — отметил руководитель ФНС России.

Ранее член комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Кривоносов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил перспективы эксперимента с налогом, призвав расширить его на другие регионы.