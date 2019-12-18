Италия опасается военного вторжения Турции в Ливию

Рим, 18 декабря. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо просит главу террористического Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа заморозить соглашение с Турцией. С таким призывом итальянский дипломат обратился в ходе своего визита в Ливию.

Отметим, что речь в данном случае идет о турецко-ливийском соглашении, которое предполагает передел морских границ в ущерб Греции и военное сотрудничество.

Как сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на свои источники, Рим опасается военного вторжения Турции в Ливию, что может значительно усугубить продолжающийся в стране конфликт. Ди Майо подчеркнул, что турецкая армия «не должна вмешиваться» в дела Ливии. По его словам, перспективы турецкого вторжения являются общей проблемой для Италии, Франции и Германии, несмотря на то, что все эти страны придерживаются разных позиций по вопросу решения ливийского кризиса.

Ранее Египет заявил, что соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии предполагает поставку оружия боевикам. Каир напомнил о резолюции Совета Безопасности ООН от 2011 года, которая запрещает поставку оружия в Ливию.

Примечательно, что даже член президентского совета ПНС Ливии Али Аль-Готрани признал, что соглашение о военном сотрудничестве, подписанное между двумя странами, нарушает международное право. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о готовности направить войска в Ливию, если получит соответствующий запрос из Триполи.

В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.