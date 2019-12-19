Сирия, 19 декабря. Проамериканские боевики устроили перестрелку в лагере «Эр-Рукбан» на юге Хомса. США доставили на восток Дейр-эз-Зора иностранных инженеров для увеличения нелегальной добычи нефти. ВКС РФ и ВВС САР активизировали удары в ответ на провокации террористов в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вместе с ВВС САР активизировали удары в ответ на провокации террористов на северо-западе Сирии.

«Исламское государство»1 (ИГ1): нанесло урон проправительственным силам на западе Дейр-эз-Зора, предположительно пробравшись с оккупированного США восточного берега Евфрата.

«Джейш Магавир ат-Таура»: понесла потери, а также убила и ранила мирных жителей в ходе междоусобиц в «Эр-Рукбане».

Международная коалиция: доставили на восток Дейр-эз-Зора иностранных инженеров для увеличения нелегальной добычи нефти.

Военная полиция РФ: развернула новый штаб на севере провинции Хасака для продолжения патрулирования в зоне безопасности.

Провинция Хомс

В лагере для беженцев «Эр-Рукбан», находящемся на юге провинции Хомс, произошла перестрелка между проамериканскими боевиками из «Джейш Магавир ат-Тауры», передает агентство Arabi Today. Причиной разногласий стал спор из-за дележки денег, заработанных на продаже наркотиков. В ходе столкновения были убиты несколько джихадистов. Кроме того, погибли и получили ранения также мирные жители. Напомним, данный лагерь находится вблизи американской базы «Ат-Танф» в зоне оккупации США. Вашингтон блокирует проезд правительственным конвоям с гуманитарной помощью для гражданских лиц. При этом подконтрольные Соединенным Штатам исламисты силой удерживают беженцев внутри «Эр-Рукбана», открывая по ним огонь в случае попытки побега.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два бойца из союзных Дамаску отрядов Национальных сил обороны (NDF)**** были убиты при нападении подпольных бандгрупп «Исламского государства» (запрещено в РФ), сообщает местный новостной Twitter-ресурс DeirEzzor24. Это произошло около поселка Бадия-Айяш к западу от Дейр-эз-Зора. Предполагается, что «спящие ячейки» террористов проникли на западное побережье Евфрата с территорий к востоку от реки, где сохраняют незаконное присутствие американские войска и курдские боевики. США и так называемые Демократические силы Сирии (SDF)**** не провели тщательную зачистку захваченной местности от остатков ИГ, из-за чего джихадисты сохраняют широкое присутствие на востоке регионе и зачастую предпринимают попытки проникнуть на другую сторону Евфрата, освобожденную Сирийской арабской армией (САА) и российскими ВКС.

По данным Arabi Today, пятнадцать египетских и саудовских инженеров прибыли на нефтяное месторождение Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора, захваченное курдскими радикалами и Соединенными Штатами. Перед ними стоит задача увеличить добычу нефти с данного источника. Напомним, США при поддержке «Демократических сил» организовали криминальный бизнес за Евфратом, основанный на контрабанде энергоресурсов из САР с последующей продажей по вбросовым ценам.

Провинция Хама

Согласно информации Al Masdar News, ВКС РФ и ВВС Сирии за последние 48 часов нанесли свыше 100 ударов по военным объектам террористов внутри исламистского анклава на северо-западе САР. Соответствующие сообщения поступают большей частью с севера провинции Хама. Интенсификация воздушных операций против джихадистов в этом районе связана с резким увеличением обстрелов и провокаций со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в России) и аффилированных с ней группировок. Между тем в зоне «Большого Идлиба» действует режим прекращения огня, введенный по итогам российско-турецких переговоров в прошлом году.

Провинция Хасака

Российская военная полиция сформировала новый штаб на севере провинции Хасака. По сведениям Al Manar News, объект развернут в районе Аль-Мубакер недалеко от города Тель-Тамр. Напомним, данные подразделения ВС РФ осуществляют патрулирование территорий в зоне безопасности, созданной вдоль сирийско-турецкой границы и простирающейся на 30 километров вглубь САР. Данная операция ведется совместно с военнослужащими армии Турции. В настоящее время в эти районы, которые покинули курдские радикалы, активно возвращаются беженцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.