Сирия, 18 декабря. Курдские радикалы задержали около 40 человек с целью насильственной вербовки в Хасаке. Автомобиль SDF**** подвергся нападению неизвестных на северо-востоке САР. Машина гражданских лиц подорвалась на мине у Тель-Абьяда в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на юго-востоке Идлиба с воздуха.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на курдских радикалов у города Ад-Дербасия на северо-востоке Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате ДТП в городе Ар-Раи на севере Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: арестовали 15 своих боевиков недалеко от города Ракка; задержали около 40 гражданских лиц с целью принудительной мобилизации в городах Камышлы и Хасака; обвиняются в организации взрыва у города Тель-Абьяд в северной части Ракки.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о ДТП на севере Алеппо в зоне контроля протурецких сил. Инцидент произошел в районе населенного пункта Ар-Раи, который находится вблизи сирийско-турецкой границы, в результате чего несколько бойцов формирований, выступающих при поддержке Анкары, получили ранения. Никаких подробностей о случившемся пока не поступало. Напомним, на занимаемых союзниками Турции территориях нередко наблюдаются вылазки курдских подпольных групп. Некоторые из местных активистов полагают, что они также могут иметь отношение и к этому ДТП.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты над районами, оккупированными джихадистами террористического объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1***. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), вертолеты ВВС Сирии наносят удары по расположениям исламистов на подступах к населенным пунктам Абу-Макки и Ат-Тах на юго-востоке провинции. Никакой информации об итогах воздушной операции пока не поступало. Напомним, в первой половине дня боевики, отряды которых дислоцируются в этом районе, попытались пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА), нарушив режим тишины, чем спровоцировали ответную реакцию со стороны правительственных подразделений.

Провинция Ракка

Еще один взрыв прогремел на зачищенной от курдских боевиков территории в северной части Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21), сработала бомба, заложенная на обочине дороги в городе Тель-Абьяд, который находится у границы с Турцией. В результате детонации СВУ был подорван автомобиль местных жителей, что привело к гибели как минимум двух и ранению еще четырех человек. Напомним, в приграничных районах на севере САР была сформирована демилитаризованная зона, из которой были выведены все радикальные курдские бандгруппы. Однако прежде чем покинуть захваченные населенные пункты, боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) установили множество мин и СВУ. Кроме того, существует вероятность того, что курдские боевики осуществляют подпольную деятельность в освобожденных районах.

Тем временем стало известно, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали 15 своих боевиков недалеко от города Ракка на основании того, что те не присоединились к отрядам группировки после завершения их отпуска. Как известно, большинство призывников оказываются в рядах SDF в рамках принудительной мобилизации и готовы бежать при первой появившейся возможности.

Провинция Хасака

На северо-востоке Хасаки произошло новое нападение неизвестных. Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что группа вооруженных людей бросила гранату в автомобиль одного из боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего находившийся внутри член группировки скончался. Инцидент имел место поблизости от города Ад-Дербасия. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу боевиков «Исламского государства».

Появились подробности о числе задержанных с целью насильственной вербовки гражданских лиц в городе Камышлы и административном центре провинции. Тот же интернет-портал передает, что курдские радикалы взяли под стражу около 40 человек, которые будут направлены в тренировочные лагеря «демократических сил» для прохождения службы в принудительном порядке.

1 Организация запрещена на территории РФ.