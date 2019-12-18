Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия новости 18 декабря 19.30: взрыв автомобиля сирийцев у Тель-Абьяда, курдские радикалы задержали 40 человек в Хасаке

42
0 Оставить комментарий

Курдские боевики

Сирия, 18 декабря. Курдские радикалы задержали около 40 человек с целью насильственной вербовки в Хасаке. Автомобиль SDF**** подвергся нападению неизвестных на северо-востоке САР. Машина гражданских лиц подорвалась на мине у Тель-Абьяда в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на юго-востоке Идлиба с воздуха.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на курдских радикалов у города Ад-Дербасия на северо-востоке Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате ДТП в городе Ар-Раи на севере Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: арестовали 15 своих боевиков недалеко от города Ракка; задержали около 40 гражданских лиц с целью принудительной мобилизации в городах Камышлы и Хасака; обвиняются в организации взрыва у города Тель-Абьяд в северной части Ракки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о ДТП на севере Алеппо в зоне контроля протурецких сил. Инцидент произошел в районе населенного пункта Ар-Раи, который находится вблизи сирийско-турецкой границы, в результате чего несколько бойцов формирований, выступающих при поддержке Анкары, получили ранения. Никаких подробностей о случившемся пока не поступало. Напомним, на занимаемых союзниками Турции территориях нередко наблюдаются вылазки курдских подпольных групп. Некоторые из местных активистов полагают, что они также могут иметь отношение и к этому ДТП.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты над районами, оккупированными джихадистами террористического объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1***.  Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), вертолеты ВВС Сирии наносят удары по расположениям исламистов на подступах к населенным пунктам Абу-Макки и Ат-Тах на юго-востоке провинции. Никакой информации об итогах воздушной операции пока не поступало. Напомним, в первой половине дня боевики, отряды которых дислоцируются в этом районе, попытались пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА), нарушив режим тишины, чем спровоцировали ответную реакцию со стороны правительственных подразделений.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Еще один взрыв прогремел на зачищенной от курдских боевиков территории в северной части Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21), сработала бомба, заложенная на обочине дороги в городе Тель-Абьяд, который находится у границы с Турцией. В результате детонации СВУ был подорван автомобиль местных жителей, что привело к гибели как минимум двух и ранению еще четырех человек. Напомним, в приграничных районах на севере САР была сформирована демилитаризованная зона, из которой были выведены все радикальные курдские бандгруппы. Однако прежде чем покинуть захваченные населенные пункты, боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) установили множество мин и СВУ. Кроме того, существует вероятность того, что курдские боевики осуществляют подпольную деятельность в освобожденных районах.

Тем временем стало известно, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали 15 своих боевиков недалеко от города Ракка на основании того, что те не присоединились к отрядам группировки после завершения их отпуска. Как известно, большинство призывников оказываются в рядах SDF в рамках принудительной мобилизации и готовы бежать при первой появившейся возможности.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

На северо-востоке Хасаки произошло новое нападение неизвестных. Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что группа вооруженных людей бросила гранату в автомобиль одного из боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего находившийся внутри член группировки скончался. Инцидент имел место поблизости от города Ад-Дербасия. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу боевиков «Исламского государства».

Появились подробности о числе задержанных с целью насильственной вербовки гражданских лиц в городе Камышлы и административном центре провинции. Тот же интернет-портал передает, что курдские радикалы взяли под стражу около 40 человек, которые будут направлены в тренировочные лагеря «демократических сил» для прохождения службы в принудительном порядке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров