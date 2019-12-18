Египет заявил о нарушении резолюции ООН после соглашения Турции и ПНС Ливии

Москва, 18 декабря. Соглашение о военном сотрудничестве, подписанное между Турцией и боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии предполагает поставку оружия боевикам. Об этом заявил постоянный представитель Египта при ООН Мохаммед Идрис.

По его словам, поставка оружия Ливии нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 17 марта 2011 года. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси полагает, что некоторые страны вмешиваются во внутренние дела Ливии, чтобы помешать политическому урегулированию в этой стране.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов направить войска в Ливию, если получит соответствующий запрос из Триполи. Примечательно, что даже член президентского совета ПНС Ливии Али Аль-Готрани признал, что соглашение о военном сотрудничестве, подписанное между двумя странами, нарушает международное право.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда мятежники при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.