Эксперт скептически отреагировал на заявления о ставке России на «умный» бой БПЛА

Военный эксперт Владимир Литовкин сомневается, что в будущем возможны воздушные бои между беспилотниками. Ранее издание People's Daily выпустило материал, в котором заявило, что демонстрация беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» свидетельствует об особом внимании ВКС РФ к развитию боевых подразделений, оснащенных этим видом вооружений и готовых к «умному» беспилотному поединку.

Так, подразделения, оснащенные БПЛА, могут выполнять и разведывательные и боевые задачи, более результативно содействуя военным в проведении операций и создании «устрашающего облика» вооруженных сил, к которым они принадлежат. Само же появление у России дронов типа «Охотник», по мнению издания, «свидетельствует о наступлении эпохи «умного» беспилотного боя». Правда в настоящее время неизвестно, как именно будет развиваться эта отрасль, но ясно одно: Россия хочет стремительно войти в эпоху боевых роботов, которая неотвратимо приближается.

Однако военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин не согласен с авторами статьи. По его мнению, воздушные бои беспилотников — это «большое преувеличение».

«Любой дрон контролируется людьми, операторами — на большом, на очень большом расстоянии. Тем не менее БПЛА летает неавтономно, то есть он всегда находится под контролем, и воздушные бои беспилотников — это хорошая фантазия, потому что БПЛА, в первую очередь, предназначен для нанесения ударов по каким-то целям в глубине обороны противника или просто в глубине территории противника. Они также используются для проведения разведывательных операций или же для разведывательно-ударных операций, когда дрон сначала выявляет объекты, затем передает их координаты на артиллерийские орудия, на вычислительный центр или на пусковую установку оперативно-тактического или тактического ракетного комплекса. Далее уже по цели наносится удар», — говорит Литовкин.

Собеседник ФАН не представляет, как может выглядеть воздушный бой между несколькими БПЛА, учитывая их маневренность и способность выдерживать перегрузки. К тому же нельзя забывать о прерываниях сигнала у операторов.

«Вряд ли оператор на своем пульте будет успевать за маневрами БПЛА противника, все-таки воздушный бой надо вести человеку, который будет видеть, что делает, и предугадывать, что будет делать противник. Во-вторых, воздушный бой как таковой мне представляется слабо в современных условиях, потому что сейчас обнаружить противника можно на расстоянии 150-200 км, пустить по нему ракету, и никакой воздушный бой уже больше не нужен. Я имею в виду высокоманевренный, когда самолеты крутят друг друга, как это было в годы Великой Отечественной войны или во времена Корейской или Вьетнамской войны и т. д. В общем, в будущем вряд ли бои между беспилотниками возможны. А так, как красивая идея для фильма или мультфильма, почему нет?» — заключил Виктор Литовкин.

Напомним, С-70 — это проект тяжелого ударного беспилотника массой приблизительно 20 тонн, использующий технологию малой радиолокационной заметности. ПАО «Компания «Сухой» ведет разработку БПЛА по заказу военного ведомства России с 2012 года. Первая выкатка «Охотника» состоялась в июне 2018 года, первый полет он совершил в 2019 году. Системы вооружения, предположительно, будут готовы к 2020 году.