Симферополь, 18 декабря. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора.

Ведомство подтвердило технологическую готовность объекта. Отмечается, что Ростехнадзор с февраля 2016 года осуществлял надзор над строительством железнодорожной части Крымского моста.

«Заключение о соответствии удостоверяет — объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Как напоминает ForPost, транспортный переход через Керченский пролив строится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года. Строительство началось в феврале 2016 года.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста.

Эта переправа является самой длинной в России: протяженность моста составляет 19 километров. Строительство объекта было завершено со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов. Двухпутная железная дорога свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию «Багерово».