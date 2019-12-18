Томос у Украины не отберут, потому что он выгоден Варфоломею и Госдепу

Киевские политологи прокомментировали годовщину создания Православной церкви Украины, которая отмечалась 15 декабря, а также предстоящий визит в страну Вселенского патриарха Варфоломея. По их мнению, за год церковного раскола в стране атака на Украинскую православную церковь Московского патриархата провалилась, а сами раскольники насмерть перессорились между собой, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

15 декабря глава ПЦУ митрополит Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания своей структуры заявил о том, что Вселенский патриарх Варфоломей собирается в ближайшее время посетить Украину. Также Епифаний добавил, что еще несколько мировых церквей признают украинскую поместную церковь в 2020 году. Якобы «в первую очередь это Болгарская, Кипрская и Чешская» церкви. По данным самой ПЦУ, с момента создания в ее состав вошли более семи тысяч приходов: в основном из раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата и УАПЦ. А также 548 приходов УПЦ Московского патриархата.

Напомним, резко против автокефалии ПЦУ выступила Русская православная церковь. Кроме того, РПЦ направила обращение к другим церквям с призывом «не признавать создание единой поместной церкви на Украине». Настаивая на своей позиции, в ноябре 2018-го Россия разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

По мнению киевских аналитиков, каждая новая мировая церковь, признающая ПЦУ, только углубляет раскол в мировом православии и тем самым играет на руку американцам, которые его инициировали.

«Ко всем этим цифрам — по числу новообращенных приходов и популярности самой ПЦУ среди украинцев — нужно относиться весьма критически. Поскольку по большей части эти цифры, что называется, «дутые», — считает глава информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. — В самой УПЦ Московского патриархата — единственной канонической церкви Украины — говорят не о 548 «ушедших к ПЦУ» приходах, а всего о 78. Да и то они сделали это в результате рейдерских захватов и жесткого силового давления власти».

По мнению Рудякова, сегодня в украинском православии царит беспрецедентный раскол, преодолеть который в обозримом будущем не представляется возможным.

«Когда создавалась ПЦУ, нам говорили, что это будет единая и независимая церковь Украины. На деле все эти слова оказались чудовищным обманом, — констатирует Рудяков. — ПЦУ далеко не едина: ее буквально разрывают противоречия. И уж тем более она не независимая — фактически она находится под внешним управлением Вселенского патриархата. Год назад ПЦУ создавалась как инструмент уничтожения единственной канонической УПЦ МП. И как «инструмент давления» на Русскую православную церковь».

По мнению Рудякова, сегодня ПЦУ поддерживают в основном те украинские обыватели, которые настроены русофобски, чьи головы «накачаны антимосковской пропагандой».

«Признание ПЦУ другими мировыми церквями также происходит под сильнейшим давлением — причем, не религиозным, а политическим, — заявил эксперт. — Это очень напоминает ситуацию, сложившуюся в 2009-м вокруг края Косово. Американцы «слепили» это квазигосударство очень грубо, нарушив многие международные нормы и даже не проведя по этому поводу референдум в крае. Тем не менее под их давлением более сотни стран признали независимость Косово. Сейчас нечто подобное происходит в церковной сфере вокруг ПЦУ. Правда, за прошедшие 10 лет уже 16 или 17 стран мира отозвали свое признание Косово. С ПЦУ впоследствии может произойти то же самое, ведь она, по сути, нелегитимна».

Рудяков напомнил, что создание ПЦУ не только резко усугубило церковный раскол на самой Украине, но и стало «камнем преткновения» в мировом православии. И разлад между церквями только продолжает углубляться.

По мнению киевского политолога Кирилла Молчанова, «результаты деятельности ПЦУ за год весьма скудные».

«Как и год назад, ПЦУ остается скорее политико-религиозным проектом ушедшего [президента Украины Петра] Порошенко, нежели «низовой» инициативой самих верующих, — считает Молчанов. — Весь год руководство ПЦУ занималось тем, что провоцировало кризисы на региональном церковном уровне. Но даже так ПЦУ не смогла стать реальной альтернативой УПЦ МП. К счастью, президент Владимир Зеленский является человеком, далеким от церкви. Поэтому с его приходом к власти тот политико-административный накал вокруг переходов украинских общин в ПЦУ, который имел место при Порошенко, почти полностью сошел на нет. Из 12 тысяч приходов по всей Украине церковным рейдерам удалось «отжать» не более 400. При этом митрополит Епифаний больше не может опираться на центральную светскую власть. А без патроната с Банковой ПЦУ с трудом функционирует как самостоятельный проект».

По мнению Молчанова, новые политические элиты Украины не вполне представляют себе, что теперь делать с «тяжелым религиозным наследием Порошенко» в виде ПЦУ. А открытую поддержку ей оказывают лишь отдельные топ-чиновники нового Кабмина, вроде главы Минкульта Владимира Бородянского.

«При малейшем ослаблении «влияния сверху» в ПЦУ, как искусственно созданной структуре, тут же начинаются внутренние междоусобные конфликты. Самым острым из них стал летний конфликт между главой ПЦУ Епифанием и патриархом раскольничьей УПЦ Киевского патриархата Филаретом, — напомнил Молчанов. — Со своей стороны митрополит Епифаний — слабая фигура: он не обладает харизмой, у него нет хороших менеджерских качеств и способности управлять сложным коллективом. На его фоне Филарет считает себя «истинным патриархом», благодаря которому Украина вообще получила Томос от Константинополя. Будучи оставлен «в тени», он глубоко разочарован, поэтому всячески стремился вывести свою структуру из состава ПЦУ».

Также Молчанов сообщил, что для иерархов ПЦУ стало ударом недавнее решение Верховного суда Украины. Суд постановил, что принудительное переименование канонической Украинской православной церкви Московского патриархата незаконно.

«Еще в феврале, на закате режима Порошенко, Верховная рада намеревалась затеять процесс «перерегистрации» церквей на Украине с единственной целью — «отжать» законное название у УПЦ Московского патриархата. А вслед за названием — и львиную долю религиозных объектов во главе с Киево-Печерской лаврой. Однако на сегодня эту «битву за бренд» можно считать законченной, — констатировал Молчанов. — Да и вообще, с учетом того, что новая власть почти поголовно далека от религии, велики шансы, что вопрос религиозной принадлежности будет вынесен из украинского политического поля. И вновь, наконец, станет личным делом каждого гражданина».

По словам политолога, с внешним признанием дела у ПЦУ обстоят намного лучше, хотя это не является заслугой ни Епифания, ни кого-либо еще внутри Украины.

«Понятно, что жесткое отделение украинского православия от сильной духовной связи с Россией — это идеологический проект, задуманный в Госдепартаменте США. И признание ПЦУ той или иной церковью также происходит под сильнейшим политическим давлением Соединенных Штатов. Они к тому же щедро подкармливают церковников «финансовыми пряниками», — рассказал Молчанов. — Вашингтон поставил своей целью создать максимальный раскол в мировом православии и при этом изолировать в нем РПЦ. Ключевую роль в этом процессе играет и Вселенский патриарх Варфоломей. Он заинтересован в том, чтобы в результате инициированного им мирового раскола из-за Украины стать не «первым среди равных», а главным начальником среди всех патриархов».

Также Молчанов указал, что процесс признания ПЦУ уже пошел, и три мировых церкви уже признали эту структуру. Вполне возможно, считает аналитик, что в 2020-м украинскую церковь-«новодел» признают еще несколько европейских церквей.

«При этом Томос у Украины ни в коем случае не отберут: он очень выгоден Варфоломею, который с помощью этого документа «убил сразу несколько зайцев». По сути, посредством Томоса Константинополь получил под свое начало новую обширную епархию, а также инструмент давления на мировое православие», — заметил Рудяков. — Поэтому не только Варфоломей, но и его последователи будут держаться за Томос обеими руками».

При этом самый важный итог года, по мнению Рудякова, в том, что УПЦ МП сохранила абсолютное единство в непростых условиях церковного раскола и яростного давления режима Порошенко. Причем, как на уровне руководства, так и на уровне низовых общин.

«К сожалению, новая власть не пытается сделать ничего, чтобы вернуть общины УПЦ МП, силой захваченные рейдерами, обратно в лоно канонической церкви, — посетовал аналитик. — Хотя все инструменты для того, чтобы законодательно обосновать этот процесс, у Зеленского и его команды есть. При этом новый президент не спешит отказываться и от списка украинских церковных объектов, который экс-президент Порошенко лично пообещал Варфоломею в обмен на Томос. По моим данным, сейчас на «команду Зе» оказывается огромное внешнее давление с тем, чтобы они начали выполнять те обязательства перед Константинополем, которые брал на себя Порошенко. И предстоящий визит Варфоломея на Украину связан в том числе и с этим: Вселенский патриарх едет к нам за обещанным Порошенко имуществом».

По прогнозу Молчанова, ПЦУ будет существовать и дальше — подобно раскольнической УПЦ Киевского патриархата во главе с Филаретом, которую не признала ни одна церковь в мире.