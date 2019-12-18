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Дед Мороз встретился с главным волшебником Финляндии Йоулупукки. ФАН-ТВ

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В преддверии Нового Года главные волшебники России и Финляндии встретились на погранпереходе «Брусничное» в Выборгском районе Ленинградской области. Ежегодно Дед Мороз из Великого Устюга встречается с Йоулупукки, чтобы поздравить, обменяться подарками и дать новогодний старт.

«Есть старое доброе правило — чтобы понять свою культуру нужно узнать культуру чужую. Для меня мой друг Йоулупукки это как раз представитель финской культуры. Я хочу, чтобы дети в России его знали. Понимали культуру Финляндии и за счет этого ценили и любили свою культуру», — отметил главный волшебник России Дед Мороз.

Дед Мороз встретился с главным волшебником Финляндии Йоулупукки. ФАН-ТВ

Волшебники отметили, что главное волшебство — не подарки, а отношения между людьми. Они поздравили жителей России и Финляндии с наступающими праздниками!

«Дружба — самое главное волшебство, которое необходимо в мире», —  убежден Дед Мороз.

Дед Мороз встретился с главным волшебником Финляндии Йоулупукки. ФАН-ТВ

«Я хочу всем пожелать хорошего Рождества, и с наступающим 2020 годом!», — вторит ему финский коллега.

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