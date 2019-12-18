Берлин, 18 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала новые санкции США против «Северного потока — 2». Выступая в бундестаге, она заявила, что планируемые Америкой новые ограничительные меры серьезно осложняют переговоры с Украиной по вопросу транзита российского газа.

«Эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов из-за осложнения переговоров. Потому что мы имеем эту позицию по «Северному потоку — 2», — отметила Меркель.

Ранее против американских санкций выступил Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV). Немецкий бизнес назвал действия США вмешательством в энергетическую политику Европы и нарушением правил свободной конкуренции.

При этом агентство Blomberg сообщило, что Соединенные Штаты уже никак не могут помешать строительству газопровода, и что у Вашингтона не осталось рычагов давления на Европу и Москву, пишет «Газета.ру».

Напомним, что накануне Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, который предусматривает расходы на «противодействие России» и военную помощь Украины. В частности, в документе заложены средства на введение санкций в связи с «Северным потоком — 2».

Речь идет о строительстве газопровода из России в Германию через Балтийское море, который пройдет в обход Украины. Главными противниками проекта является Киев и Вашингтон. Украинцы выступают против «Северного потока — 2», поскольку в этом случае страна лишится доходов от транзита российского газа. Американцы же видят в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок с более дорогим СПГ.